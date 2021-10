Tras ataques a casetas cesan a policías en León, Guanajuato

GUANAJAUTO, Gto., octubre 21 (EL UNIVERSAL).- Tras los ataques armados a tres casetas de la Policía municipal, en los que un elemento murió y tres más resultaron heridos, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos comenzó una limpia en la corporación y advirtió que habrá "mano dura" en contra de los policías que estén "pegados con los malandros". La presidenta municipal panista informó que "ya hay bajas", sin dar cifras ni nombres de los oficiales despedidos porque no se puede poner en riesgo a los propios elementos.

Alejandra Gutiérrez destacó que en León se tiene una buena policía y la gran mayoría son buenos elementos, y por eso les ha dicho que estará pendiente de ellos y de sus familias. Luego de los ataques directos a las sedes de seguridad, anunció que inició la depuración de la corporación.

"Aquellos que estén haciendo bien su trabajo en todo momento se les va a dar equipamiento, mejores herramientas y mejor capacitación y tenemos que cuidarlos; pero aquellos que no estén haciendo su trabajo de manera adecuada, a los que estén pegados con los malandros, o sea mano dura", acotó. Enfatizó que esa depuración se lleva a cabo "tope donde tope". Asimismo que seguirá adelante con el cambio de modelo de seguridad, que anunció desde el 10 de octubre pasado que tomó posesión del cargo. "No me voy a rajar". La alcaldesa informó que sostuvo reuniones con autoridades de seguridad estatales y del Ejército para trabajar en forma coordinada en la operatividad de seguridad.

Dijo que ha dado instrucciones para que cambie los modelos de operación de la policía, de manera que no andarán solo una unidad, sino lo tendrán que hacer en binomio. Siguen pistas a los responsables La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) recopiló videos de hombres armados que la tarde del miércoles pasado atacaron tres casetas de la Policía Municipal del León, en donde un oficial murió y dos más fueron heridos, y una cartulina con las siglas del CJNG junto al cuerpo del oficial caído.

Los videos son analizados por peritos forenses y fiscales de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios para la identificación de los atentados directos a las bases policiales. En un comunicado la FGE anunció que designó una célula para las indagatorias y esclarecimiento de los ataques múltiples cometidos en diferentes bases de la policía, en las colonias San Felipe de Jesús, León II y Jardines de Jerez II y III. Elementos de la Guardia Nacional mantienen la custodia en las bases de policía que fueron rafagueadas.

En el Congreso Local el diputado y líder estatal de Morena presentó un punto de acuerdo dirigido a evaluar el desempeño del secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, ante los ataques directos a las bases de policía y en contra de sus elementos, que fue rechazado con el voto mayoritario de diputados del PAN. El legislador destacó que de acuerdo a los números y la percepción ciudadana que se tiene de Bravo Arrona al frente de la Secretaría de Seguridad, hace poco más de dos años se aumentó la inseguridad en la ciudad y los homicidios dolosos se incrementaron como nunca. "Ha sido deficiente", acotó.

Durante el cargo de Bravo Arrona doce policías han sido asesinados y cuatro más lesionados. En rueda de prensa, el líder estatal del PAN, Eduardo López Mares, señaló que las balaceras simultáneas a las delegaciones policiales, son "un ataque orquestado y organizado". Exigió a la autoridad (FGE) que se investigue y sobre todo se castigue a los responsables y al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de darle la espalda al estado de Guanajuato y a sus municipios.

"Queda claro que la estrategia de abrazos y no balazos no funciona, por eso insistimos que el presidente Andrés Manuel es el principal responsable de que éstos sigan pasando, porque están fallando las estrategias federales y por eso levantamos la voz y exigimos al gobierno que no siga abandonando a Guanajuato, que se deje de los rencores políticos y aquí le decimos: '¿presidente, cuántas muertes más quieres, cuántos policías más quieres que caigan en el cumplimiento de su deber, cuántos ciudadanos quieres que sigan viviendo en el terror?'".

En el Congreso el diputado Ernesto Millán Soberanes, también morenista, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato a investigar las acciones realizadas por la Contraloría del Municipio de Silao en relación al faltante de 28 mil cartuchos de la Policía Municipal que le reportaron en julio de 2020. Asimismo para que investigue qué han hecho las autoridades judiciales en el mismo tema.