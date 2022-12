Tras caos en concierto de Bad Bunny, diputado presenta iniciativa para evitar abusos de Ticketmaster

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- Luego de que este fin de semana se registraron fraudes por parte de fans de Bad Bunny que no pudieron entrar a su concierto en el Estadio Azteca con boletos comprados en Ticketmaster, el diputado Hamlet Almaguer, de Morena, mencionó que solicitarían la comparecencia ante el Congreso de los encargados de la empresa organizadora de eventos.

Aunque usuarios de redes sociales señalaron que no se podía porque los empleados de Ticketmaster no son servidores públicos, también pidieron que se legisle sobre la comercialización de boletos a través de medios electrónicos y digitales.

El 10 de agosto pasado, el diputado Leobardo Alcántara Martínez, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa que modifica la Ley Federal de Protección al Consumidor para establecer medidas de prevención de abusos por parte de empresas que comercializan boletos.

¿Qué propone el diputado del PT?

1.- Facultar a la Procuraduría Federal del Consumidores (Profeco) para vigilar y verificar que los términos y condiciones de las empresas o proveedores que comercializan boletos para espectáculos a través de líneas telefónicas, plataformas de internet o mediante cualquier medio digital cumplan con las disposiciones contenidas en la legislación.

2.- Determinar que las empresas o proveedores que comercializan boletos para espectáculos a través de líneas telefónicas, plataformas de internet o mediante cualquier medio digital deberán cumplir enunciativa pero no limitativamente con los siguientes requerimientos:

a) Abstenerse de instrumentar promociones o condiciones que limiten el derecho de los consumidores a acceder de forma igualitaria a la compra de boletos.

b) Establecer protocolos para prevenir el acaparamiento y reventa de boletos.

c) Los cargos por servicio, impresión u otras comisiones deben ser desglosados de manera clara y estos no podrán ser mayores al 5% del costo del boleto.

d) Instrumentar políticas de reembolso prontas y expeditas que no excedan un lapso de 30 días naturales. En el caso de la cancelación o cambio de fecha de un evento por causas imputables al proveedor, por desastres naturales o sanitarios el reembolso del boleto debe realizarse de manera íntegra incluyendo las comisiones que hayan sido cobradas.

e) Una vez que haya sido realizado el cobro de un boleto, el proveedor o la empresa no podrá establecer plazos para la entrega o expedición de los boletos.

En su exposición de motivos, el diputado del PT recordó que el pasado 10 de julio de 2022, la Profeco publicó en su cuenta de Twitter la información para que las y los afectados "por la cancelación de cualquier evento o por la negativa de reembolso" por parte de Ticketmaster puedan sumarse a la acción colectiva en contra de esta empresa.

Indicó que las acciones colectivas permiten que los ciudadanos que han sido objeto de abusos por parte de una empresa puedan organizarse y no presentar cada uno de manera individual su reclamo, sino a través de una sola demanda.