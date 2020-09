Tras casi 5 meses, reanudan venta de alcohol en Neza

Después de casi cinco meses de que el ayuntamiento prohibió la venta de alcohol para evitar la propagación de coronavirus, determinó reanudar la comercialización de manera gradual. El alcalde, Juan Hugo de la Rosa, informó que en el caso de las unidades económicas de bajo impacto, como tiendas de abarrotes, supermercados, se les autoriza la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, pero que no sean para el consumo inmediato, en un horario de las 07:00 a las 22:00 horas de lunes a sábado y los domingos de las 07:00 a las 17:00 horas, pero no puedan hacerlo en envase abierto y/o al copeo para su consumo inmediato y en el interior.

En el caso de unidades económicas de mediano impacto, a excepción de salones, jardines, servicios de hospedaje y/o análogos que tengan como actividad principal la venta de alimentos preparados y de forma adicional la venta de bebidas alcohólicas, se les autoriza la venta al copeo de forma moderada y únicamente acompañada de alimentos en un horario de las 07:00 a las 22:00 horas de lunes a sábado y los domingos de las 07:00 a las 17:00 horas.

"Debido al riesgo de contagio de Covid-19 que implican establecimientos como bares, cantinas y salones de bailes; discotecas y video bares con pista de baile; pulquerías; centros nocturnos; bailes públicos; centros botaneros y cerveceros; restaurantes bar y/o análogos, así como centros comerciales, vinaterías y depósitos (compra al por mayor), aún no podrán reanudar sus actividades hasta que las autoridades sanitarias correspondientes lo determinen, en consecuencia queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones y modalidades en estos sitios", comentó el edil.

Las unidades económicas de bajo y mediano impacto deberán contar con licencia de funcionamiento para llevar a cabo la venta de bebidas alcohólicas, además de que deberán cumplir con las medidas higiénico-sanitarias exigidas, como el uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, sana distancia, aforo de 30 %, sanitización constante del local, entre otras. Además deberán cumplir con los horarios establecidos, en caso de no contar con la documentación que avale su funcionamiento o no cumplir con las medidas se procederá a la suspensión de actividades o en su caso la clausura del establecimiento, advirtió. De la Rosa García dijo que las autoridades locales decidieron permitir la venta gradual de alcohol debido a que desde hace varias semanas se ha registrado una reducción estable de contagios de coronavirus, por lo que ahora se busca la reactivación económica de algunos negocios en el territorio municipal.