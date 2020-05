Tras cinco horas continúan las falla de Telcel en llamadas e internet

Tras más de cinco horas de problemas en el servicio de llamadas e internet de Telcel, los servicios de atención a clientes de la empresa no están disponibles.

Al contactar al personal del Centro de Atención a Clientes, a través de teléfono fijo, la llamada se corta o la línea suena ocupada.

En el caso del servicio *111, habilitado por Telcel para atender fallas en el servicio aparece el mensaje: "la red móvil no está disponible".

Las cuentas de Twitter @ServicioTelcel y @Telcel no responden a todos los usuarios que exponen su inconformidad. Telcel cuenta con 77.2 millones de usuarios de telefonía móvil en el país.

La NOM 184 que cuenta con las normas y obligaciones que deben cumplir los prestadores de servicios de telecomunicaciones indica que las empresas deben "contar con mecanismos de atención al consumidor para recibir y atender dudas, aclaraciones y reclamaciones, tales como: número telefónico, correo electrónico, establecimientos, y/o a través de medios físicos o electrónicos o digitales o de cualquier otra nueva tecnología que lo permita".

Dichos servicios están obligados a ofrecerse de manera gratuita y estar disponibles las 24 horas del día, todos los días del año.

"Los sistemas de atención que establezcan los proveedores de servicios de telecomunicaciones deben permitir al Consumidor presentar cualquier duda, aclaraciones, cancelaciones y reclamaciones de los Consumidores, así como otorgar la información sobre tarifas, condiciones de planes, promociones u ofertas, y realizar trámites relacionados con sus servicios".