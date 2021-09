Tras derrumbe, vecinos llevan ayuda al Cerro del Chiquihuite

Vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas segunda sección y aledañas a la zona del desplome del Cerro del Chiquihuite continúan trayendo ayuda humanitaria, la cual, desde la tarde y noche del viernes, no ha dejado de llegar.

Paquetes de agua, comida, tortas, papel de baño, toallas sanitarias y hasta ropa, fue preparada por habitantes de esta zona en bolsas de plástico individual, las cuales serán entregadas a las familias afectadas.

A tan solo minutos de la tragedia del viernes, las cadenas humanitarias no se hicieron esperar sobre la calle Alacrán.

Cubetas, polines, palas y picos fueron entregados a los rescatistas, mientras que por la noche se llevó café, tamales, pan de dulce y tortas.

La mañana de este sábado, la gente continuaba con la ayuda: no paraba. Atziri Romero, habitante cercana a la zona afectada, dijo "hoy por ellos, mañana por nosotros".