Tras desaire de gobierno, buscará Antorcha Campesina ser partido político: Aguirre Enriquez

Antorcha Campesina no está derrotada, formará un partido político, aseguró Homero Aguirre Enriquez, vocero nacional de esa organización tras anunciar el retiro del plantón en la Cámara de Diputados que mantuvieron por 11 días.

Al encabezar un mitin frente al palacio legislativo de San Lázaro, Aguirre Enriquez destacó que aunque los diputados aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 sin atender sus demandas, se demostró que la "4T no es un gobierno para pobres".

"No nos sentimos deprimidos ni derrotados. Antorcha tenía razón: la 4T no es un gobierno de pobres para pobres. Esto fue una lección de pedagogía política, vemos con optimismo lo que pasó porque mucha gente está viendo lo que pasa con este gobierno, Antorcha no está derrotada, seguirá luchando", dijo.

El vocero nacional anunció que Antorcha Campesina buscará consolidarse como un partido político, el cual buscará formar un frente unido tanto antorchistas como no antorchistas para defender los intereses de la población en pobreza.

"No estamos formando una fuerzas social con material reciclado de otros partidos, vamos a crecer, a formar vínculos con otros sectores, y con el voto popular vamos a sacar a los traidores", apuntó.

Calificó como traidores a los diputados de Morena al aprobar un presupuesto sin atender las demandas de la población. "La gente de Morena no es otra cosa que una reedición de viejos políticos corruptos, chango viejo no hace maroma nueva. Son unos traidores, cobardes porque no vinieron a dar la cara, se fueron a esconder a la zona más exclusiva de la ciudad para aprobar el presupuesto", expresó.

Protestarán en giras de AMLO

Tras once días de plantón en las instalaciones de San Lázaro, organizaciones campesinas liberaron las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, pero amagaron con protestar en cada gira del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), expresó que el campo se siente "agraviado" porque en el presupuesto del próximo año se eliminaron los programas productivos.

"El campo está agraviado eliminaron los programas productivos, que fomentan la producción, está bien que hay programas asistencialistas, pero hacen falta los programas que generen un círculo vicioso, que impulsen a los productores del campo. Nos retiramos tras el penoso papel de los diputados, pero seguiremos en la lucha", dijo.

Comentó que continuarán con sus protestas para demandar mayores recursos para el campo, por lo que en cada estado harán "escarnio" de los diputados que "traicionaron" los intereses de los campesinos, además de que se manifestarán en todas las giras del presidente Andrés Manuel López Obrador.