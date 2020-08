Tras detención de "El Marro" bajó la cifra de homicidio en Guanajuato, asegura Durazo

Alfonso Durazo Montaño, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó esta mañana que tras la detención de José Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro", líder del cártel de Santa Rosa de Lima, se registra el mes de agosto en Guanajuato un descenso del homicidio doloso de 34.65%.

En conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario señaló que "no se puede cantar victoria" pero se espera consolidar la tendencia a la baja en este delito en ese estado.

"A partir de la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima esta es la tendencia (-34.65%). No podemos cantar victoria, pero la incidencia de este hecho en el número de homicidios dolosos de Guanajuato, que ha sido históricamente el estado que más a aportado en esta cifra, hoy está afortunadamente a la baja de manera sensible y esperamos consolidar esta tendencia", dijo.

La madrugada del 2 de agosto, José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", líder del cártel de Santa Rosa de Lima, fue detenido durante un operativo conjunto realizado por elementos del Ejército y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.