Tras detención de Ovidio Guzmán, Ebrard descarta la extradición en "fa"

CIUDAD DE MÉXICO, enero 5 (EL UNIVERSAL).- El canciller Marcelo Ebrard afirmó que hay una solicitud de extradición del Gobierno de Estados Unidos contra Ovidio Guzmán, hijo de el Chapo Guzmán. En encuentro con medios de comunicación, señaló que las autoridades de Estados Unidos no se han comunicado hasta el momento por esta detención.

"No podríamos proceder a extraditarlo el día de hoy, mañana, pasado en estas circunstancias; tenemos que cumplir las formalidades", puntualizó. El canciller negó que la captura de Ovidio Guzmán sea un "intercambio" previo a la reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la próxima semana.

"Creo que no tiene que ver, porque este operativo se mantuvo en extrema reserva por parte de las autoridades encargadas de hacerlo, y no hubo intermediación ni consulta política en el gabinete", sostuvo. Además, dijo que no tiene conocimiento de que haya participado alguna agencia de inteligencia extranjera en el operativo que se llevó a cabo en Sinaloa la madrugada de este jueves.