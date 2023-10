Tras detención de Roemer, AMLO pide también a Tomás Zerón a Israel

Al manifestar que "nos ha costado trabajo que lo extraditen", el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó al gobierno de Israel que al igual que con la próxima extradición a México del exdiplomático mexicano Andrés Roemer, se haga lo mismo con Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y acusado de tortura en el caso Ayotzinapa.

En conferencia de prensa, el mandatario federal señaló que el gobierno de Israel se excusa de en que no hay acuerdo de extradición, pero, acusó, "es un asunto de violación a derecho humanos"."Esperemos que las autoridades de Israel ayuden en el caso de la extradición del señor Zerón que está involucrado en el lamentable hecho de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, en la creación de la "verdad histórica""Zerón se va a Israel y allá se encuentra y nos ha costado trabajo que lo extraditen. Se excusan en que no hay acuerdo de extradición, pero es un asunto de violación a Derecho Humanos", dijo.En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que ha enviado dos cartas a dos primeros ministros de Israel, pero reprochó que no ha tenido respuesta.Manifestó que nadie que viola derechos humanos y que tortura puede ser protegido."No hay todavía una respuesta y yo sigo insistiendo al gobierno de Israel de manera respetuosa de que no pueden, nadie puede ni debe proteger a quienes violan derechos humanos a quienes torturan, ojalá y se proceda en el caso del Señor Zerón", declaró.