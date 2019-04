Tras discriminar a turistas, suspenden restaurante en Zacatecas

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) suspendió el restaurante del Hotel Emporio en Zacatecas, tras realizar una supervisión del lugar, luego de recibir la denuncia de uno de los cuatro turistas que aseguraron fueron sacados del lugar por sus vestimentas.

Las autoridades de la delegación de la Profeco en Zacatecas han confirmado que esta inspección al establecimiento se realizó ayer viernes y fue derivada de la denuncia que se interpuso en la instancia federal, la cual se turnó a la representación local.

El proceso apenas se inició, pero dentro de las primeras indagaciones de las autoridades verificadoras se constató que en este lugar se condiciona la entrada al restaurante y se detectó que se cobraba la propina.

La formulación de la denuncia se amparó tanto en el Artículo 1 de la Constitución que obliga a dar cumplimiento al respeto a los derechos humanos, así como al artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que dice: "El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de género, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad".

Además de establecer que los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan éstos al público en general, no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del servicio, tales como selección de clientela, condicionamiento del consumo, reserva del derecho de admisión, exclusión a personas con discapacidad y otras prácticas similares, salvo por causas que afecten la seguridad o tranquilidad del establecimiento, de sus clientes o de las personas discapacitadas".

Cabe mencionar que el hecho se registró el pasado domingo, cuando un grupo de cuatro turistas que iban vestidos con playeras de tirantes, huaraches y short entraron a desayunar al restaurante del Hotel Emporio, quienes aseguraron que cuando estaban sentados en la mesa y listos para pedir sus alimentos, llegó el personal de seguridad a pedirles que se retiraran del lugar, porque no estaban vestidos apropiadamente para permanecer en dicho lugar, aunque ellos consideraron que también pudo ser por su preferencia sexual.

Al ser consultado, Joaquín Herrera, confirmó que él interpuso la denuncia ante la Profeco y Conapred el 24 de abril.

Detalló que al día siguiente la Procuraduría le notificó que había procedido su denuncia y se le otorgó el número de folio de su caso y, finalmente este viernes, personal del Departamento de Verificación y Vigilancia de la delegación Profeco Zacatecas se comunicaron para confirmarle que se iniciaría con el proceso de verificación en el establecimiento.

Mencionó que está pendiente de que se concluya el proceso por parte de la Profeco, y consideró que decidió proceder porque debe dejar un aprendizaje a todos, y cree que es necesario se reconozcan y se respeten los derechos humanos que están establecidos en los tratados internacionales, ya que uno es la no discriminación.

Por ende, pide a los congresos estatales que emitan pronunciamientos dirigidos a las secretarías de turismo y a la Asociación de Hoteles y Moteles para que de manera voluntaria ajusten sus reglamentos y cumplan a cabalidad los derechos humanos para evitar violentar las leyes y tratados internacionales.