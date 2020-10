Tras elección en Hidalgo, queman boletas en cuatro municipios

Grupos inconformes con los resultados de la elección del domingo en Hidalgo donde se eligió a 84 alcaldes, incendiaron casillas y robaron material electoral en al menos cuatro demarcaciones, denunció la consejera del órgano electoral local, Blanca Tolentino.

El incidente más grave ocurrió en el municipio de San Agustín Mezquititlán, dónde al menos 40 personas identificadas con el Partido Encuentro Social, molestas con los resultados del conteo de las actas que dieron el triunfo del candidato del PRI, Manuel Téllez, quemaron 12 casillas e incendiaron las oficinas del Consejo municipal.

Los pobladores aseveraron que su candidato Serafín Ordaz Hernández había resultado vencedor de las elecciones, pero sólo tenía 847 votos, mientras que el priista logró 2 mil 158 sufragios.

Asimismo en Tepeji también se dio la quema de las boletas luego de que algunos vecinos de ese lugar indicaron irregularidades en la elección, por lo cual señalaron que no permitirán el arribo del candidato del PRI al gobierno municipal.

En Zacualtipan, los vecinos impidieron la entrega de algunas actas y quemaron al menos 10 paquetes, además de impedir el trabajo del personal del órgano electoral de ese sitio.

En Pacula, un hombre quemó una casilla al ingresar armado y con un garrafón de gasolina. En tanto que en Xochiatipan y San Agustín Mezquititlan hubo agresiones directas al personal electoral, uno de ellos incluso tuvo que ser atendido por paramédico.

El consejero Francisco Martínez indicó que la validación de la elección luego de estos incidentes, se puede dar a través de las actas que existen, con la copia que tienen las representaciones partidistas, "se puede utilizar el contenido de las actas, si no existe inconformidad de alguien".

Explicó que también se puede examinar cada caso para recupera la información y llevar a cómputo.

Resaltó que si en algún momento fuera muy alto el número de casillas afectadas, entonces sí se afectaría la elección municipal, de no ser así incluso con los resultados preliminares se puede validar.