Tras escándalo,dimite la titular de Semarnat

Ciudad de México.- Josefa González Blanco Ortiz Meza, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se convirtió hoy en la segunda funcionaria de alto nivel del gabinete de Andrés Manuel López Obrador que renuncia en menos de una semana.

La ahora ex titular de la dependencia recibió este sábado fuertes críticas por retrasar el viernes un vuelo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al de Mexicali, Baja California. Apenas el pasado lunes, Germán Martínez, quien era director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentó su renuncia al Presidente por diferencias en la asignación de recursos de la Secretaría de Hacienda.

"El día de ayer causé un retraso a los pasajeros y tripulación de un vuelo comercial. El verdadero cambio requiere que nadie tenga privilegios y que el beneficio de uno, así sea para cumplir con sus funciones, no esté por encima del bienestar de la mayoría", dijo en su cuenta de Twitter.

Expuso que "la transformación de México que busca el nuevo Gobierno inicia por convicción personal y la congruencia de nuestros actos", por lo que presentó su renuncia al Presidente López Obrador. "Agradezco la oportunidad de servir a México y lo seguiré haciendo desde otras trincheras".

El retraso en el vuelo se habría logrado porque a través de una llamada telefónica se pidió a Aeroméxico retrasar el despegue para esperar a la ex funcionaria federal.

En redes sociales, personas que iban en el vuelo, y otros ciudadanos, mostraron su repudió a la acción de la secretaria de Estado.

El vuelo AM 198 de Aeroméxico retrasó su despegue 38 minutos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por esperar a Josefa González, denunciaron los pasajeros en redes sociales. Aseguró ser la única responsable y deslindó a la Presidencia. "No hubo orden presidencial para retrasar la salida del avión; soy la única responsable de lo sucedido. Presidencia jamás intervino", precisó la ex funcionaria.

Ortiz Meza compartió en su red social la carta dirigida al líder del Ejecutivo, en ella argumentó que los funcionarios públicos deben ser los primeros en "poner el ejemplo" de que nadie debe tener privilegios.