Tras homenaje a líder religioso, Secretaría de Cultura preparan ritual "tecnochamánico"

Luego que el pasado 15 de mayo en el Palacio de Bellas Artes se celebrara un homenaje a Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de la Luz del Mundo, ahora la Secretaría de Cultura ha anunciado que el 11 de junio se llevará a cabo un ritual new age en el Centro de Cultura Digital.

"Empatía 5.1 Ritual tecnochamánico para sitio específico" es el nombre del evento que se tiene previsto realizar en el marco del encuentro Hemispheric Institute el próximo martes a las 20:00 horas en el espacio ubicado en la Estela de Luz.

"Te invitamos a una ceremonia de sanación con un paisaje lumínico y sonoro en la Estela de Luz, realizado con sensores de ritmo cardiaco, destellos de rayos gamma y el pulso del público asistente", escribió en su publicación de redes sociales la dependencia encabezada por Alejandra Frausto.

La invitación a la ceremonia ha provocado que usuarios de redes sociales critiquen el ritual tecnochamánico y también a la Secretaría de Cultura, recordando el acto celebrado el pasado 15 de mayo en Bellas Artes que se difundió como un homenaje a Naasón Joaquín García, quien este martes fue capturado en Estados Unidos acusado de delitos como trata de personas y pornografía infantil.

Comentarios como "Promoviendo fraudes. Lo que faltaba", "Apoyen mejor a los festivales culturales del país que se quedaron sin financiamiento público", "¿Ceremonia de sanación? ¿Es neta? Y luego salen con sus mam*** de que no sabían, que ellos no más fueron a un espectáculo cultural" y "Siempre incultos, nunca cultos" son algunos de los comentarios que hicieron algunos de los usuarios.

La publicación cuenta ya con más de 370 Me Gusta y cerca de 800 comentarios, la mayoría haciendo una crítica a la actividad que sucede en el marco del XI Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política que reunirá a alrededor de 700 pensadores, artistas, académicos y activistas, en varios escenarios de la ciudad.

En medio de esta polémica también apareció la Real Academia Española, la cual fue llamada por un usuario de la red social para que se manifestara a propósito del lenguaje inclusivo empleado en la imagen publicitaria del evento.