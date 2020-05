Tras irrupción en hospital en Ecatepec, tendrán contacto con familias por videollamadas

Tras la irrupción de familiares de pacientes en el Hospital General de Las Américas, Ecatepec, por no tener informes sobre sus enfermos, la Secretaría de Salud del Estado de México diseñó un sistema para que, a través de videollamadas, las personas conozcan la situación de los internados.

Las autoridades estatales distribuyeron equipo de telefonía móvil para que lo usen los médicos, así como 20 tabletas para que los familiares que están afuera de la clínica que atiende casos de Covid-19 puedan comunicarse. Además se dio a conocer que se incrementará la plantilla con más de 30 médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería, puesto que el viernes se reportó que solamente había un especialista encargado del turno vespertino.

Esa misma noche, familiares de los pacientes ingresaron por la fuerza al centro de salud, después de que se les notificó que dos personas habían fallecido. En su búsqueda, abrieron bolsas de cadáveres para localizarlos y confirmar los decesos.

En la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que trabaja en mejorar la vigilancia y en la comunicación entre familiares y sus pacientes. "A veces hay mucha desesperación de las familias porque (...) no pueden entrar a ver a sus pacientes, [puesto que hay] una alta probabilidad de contagio", dijo.

Sobre los cadáveres que fueron localizados en el pasillo del hospital Las Américas, el gobierno mexiquense detalló que eran ocho muertos por Covid-19 y no habían sido trasladados debido a la saturación de crematorios. Este sábado por la tarde entregaron seis cuerpos.