Tras más de 4 horas de bloqueo liberan la México-Pachuca

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4 (EL UNIVERSAL).- Manifestantes retiraron el bloqueo que mantenían desde hace cuatro horas en la autopista México-Pachuca por la escasez de agua que padecen en el municipio de Tlalnepantla y Ecatepec.

Cerca de 70 personas reprocharon que desde hace varios días no contaban con el servicio de agua potable, por lo que bloquearon la circulación y derivado de esta protesta se generaron filas kilométricas, pues cientos de automovilistas intentaban salir de la ciudad.

De acuerdo a Foro TV, tras hablar con autoridades municipales, los habitantes afirmaron que el servicio de agua se reactivó solo en ciertas calles y no todos cuentan con ello, por lo que se encuentran en una junta vecinal para determinar las siguientes acciones.

Precisaron que desde hace 15 días no cuentan con agua potable y que desde hace meses el suministro del líquido es intermitente en las colonias de La Laguna, San José, San Juanico, San Isidro y San Miguel, pertenecientes a dichos municipios.