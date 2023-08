Tras muerte de trabajadores, clausuran relleno sanitario de Santiago

A-AA+

NAUCALPAN, Méx., agosto 8 (EL UNIVERSAL).- Tras la muerte de dos trabajadores por una explosión y deslizamiento de más de 7 millones de toneladas de basura, siniestro registrado el pasado 4 julio en el relleno sanitario metropolitano de Santiago Tepatlaxco, autoridades municipales, decidieron clausurar de forma definitiva este confinamiento, informó Amaya Bernárdez de la Granja titular de la Dirección General de Medio Ambiente.

La clausura definitiva del relleno sanitario metropolitano donde todos los días llegaban mil 500 toneladas de basura de la Ciudad de México y de municipios mexiquenses se realizó el pasado 21 de julio, sin embargo, fue dada a conocer la tarde de este 9 de agosto.

Amaya Bernárdez hizo un llamado a las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente federal y estatal, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), a colaborar con Naucalpan para terminar con las irregularidades de este relleno sanitario instalado en Santiago Tepatlaxco, donde ha dejado un ecocidio.

"Por instrucciones de la presidenta municipal Angélica Moya Marín y ante la poca participación de autoridades federales y estatales" Amaya Bernárdez informó que el gobierno de Naucalpan llevó a cabo acciones dentro del ámbito de su competencia para clausurar definitivamente este relleno sanitario.

Con el apoyo de elementos de policía de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura, se colocaron sellos de suspensión en básculas, se aseguró maquinaria para inhabilitar los trabajos y forzaron la salida de 14 trabajadores que a pesar del riesgo, eran obligados a seguir laborando.

Bernárdez de la Granja mencionó que la madrugada del 5 de agosto se registró una segunda explosión por acumulación de metano ante la falta de la infraestructura necesaria para la filtración de gases, lo que provocó un microsismo en Naucalpan sin mayores afectaciones.

"Este relleno sanitario recibía más de mil 500 toneladas diarias de desechos provenientes de la Ciudad de México y ni un kilo de Naucalpan, es un predio que representa un grave peligro para esta zona y comunidades aledañas, por ello no puede ni debe volver a operar", señaló.

Amaya recordó que en el 2020, el gobierno estatal otorgó la autorización para la construcción y operación de este relleno sanitario; en 2021, PROPAEM clausuró 50 por ciento del vertedero, debido al grave impacto medioambiental que representa.

El 8 de abril del 2022 ´PRO-FAJ Hidro Limpieza S.A. de C.V.´, empresa responsable del relleno sanitario, solicitó al actual gobierno municipal la licencia ambiental para la instalación de tres nuevas celdas, misma que no fue otorgada y tras esta negativa, la empresa siguió violando la ley, pues construyó dichas instalaciones.

A pesar de que la empresa interpuso ante un juez un amparo contra la acción de la autoridad municipal, que podría originar una sentencia que ordene su reapertura, el gobierno de Naucalpan continuará realizando todas las acciones dentro de sus atribuciones para evitar de manera definitiva la operación de este relleno sanitario que pone en riesgo a trabajadores y ciudadanía en general al no contar con los requerimientos ni infraestructura necesaria para su funcionamiento.