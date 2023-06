Tras negar becas, Conahcyt acuerda revisar casos de afectados

A-AA+

Estudiantes del área de ciencias económico-administrativas a quienes se les negó la beca de posgrado de Conahcyt lograron un acuerdo temporal con el Consejo, luego de manifestarse pacíficamente.

A inicios de semana, estudiantes de ciencias económico-administrativas de universidades públicas del todo el país recibieron un correo en el que se les indicaba que se les negó la asignación de beca porque "la disciplina de su programa de posgrado no se encuentra dentro de las disciplinas de atención prioritaria nacional".

Hoy a las 8 de la mañana se dio cita un grupo de aproximadamente 30 estudiantes y profesores, que exigieron "apoyo a todas las disciplinas" y que se reconociera su valor académico.

Conahcyt estableció una mesa de diálogo con una comitiva de estudiantes, donde se acordó hacer caso omiso al correo electrónico donde se indicaba que se les había negado la beca y que se revisaría caso por caso de los aplicantes rechazados para determinar si sí se les dará beca o no.

La comitiva de estudiantes explicó que Conahcyt les negó el apoyo porque las coordinaciones de posgrados de sus universidades no detallaron la incidencia social que tienen los estudios del área de administración. Sin embargo, se aclaró que la revisión no garantiza que se otorgará la beca.

"Que no estaba claro cuál es nuestro enfoque, que ellos (Conahcyt) desconocían nuestro enfoque de investigación", dijo Irving Manrique, estudiante de posgrado de la Facultad de Administración y Contaduría de la UNAM.

Se espera que a más tardar el próximo miércoles haya novedades.

El diálogo se llevó a cabo entre Lisa Elena Aceves López, encargada de despacho de la Coordinación Apoyos a Becarios; Edwin Triujeque, director de Becas y Posgrado; Rosa Ivette Guzmán, subdirectora de Becas Nacionales, y estudiantes en representación de la UNAM, UAM, IPN y la Universidad Autónoma de Guerrero.