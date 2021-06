Tras ola de violencia, EU emite alerta de viaje a Tamaulipas

Ante la reciente violencia que se registró en Reynosa, Tamaulipas, el pasado 19 de junio, autoridades de Estados Unidos restringieron las operaciones de su personal en el estado.

Además, mantiene la recomendación a sus ciudadanos para que no viajen a esa entidad en el norte de México.

El consulado de Estados Unidos en Matamoros emitió una alerta de seguridad por "violencia del crimen organizado".

"A la luz de la violencia que ocurrió en Reynosa el 19 de junio, el personal del gobierno de los Estados Unidos, en Reynosa, está temporalmente restringido de las operaciones de campo y los movimientos oficiales que no sean del hogar al trabajo", detalló la autoridad estadounidense.

Agregó que todos aquellos que decidan viajar a Reynosa, Río Bravo y áreas aledañas en Tamaulipas, deben permanecer atentos y mantener un estado de alerta elevado, debido a que existe alta posibilidad de violencia entre miebros rivales de cárteles.

El consulado pide mantener el alertamiento durante las horas del día y evitar viajar de noche; revisar los planes de seguridad personal; estar atentos de las noticias locales para obtener actualizaciones y seguir instrucciones de las autoridades; llamar al 911 en caso de emergencia; mantener informados a amigos, familia, entre otros, sobre el paradero.

Recién el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para sus ciudadanos, en ella ubica a Tamaulipas con un nivel 4 de alerta, en el cual se recomienda a la ciudadanía no viajar por el nivel de violencia que existe en el estado, debido a la presencia de crimen organizado.