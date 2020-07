Tras polémica, Beatriz Gutiérrez baja tuit sobre niños con cáncer

Luego de que esta mañana de miércoles la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador fuera tendencia en redes sociales por responder a un usuario de Twitter que preguntaba sobre la atención a niños con cáncer, Beatriz Gutiérrez Müller eliminó su publicación.

Gutiérrez Müller publicó un tuit en el que celebraba dos años del triunfo electoral del presidente López Obrador, y en las interacciones un usuario le preguntó sobre cuándo atendería personalmente a los padres de los niños con cáncer.

Como respuesta, la esposa del Presidente escribió al usuario: "No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos".

La respuesta que dio la también presidenta del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México al usuario de la red social generó diversas reacciones, ya que consideraron que no fue la adecuada.

Tras la publicación, padres y madres de los menores con cáncer exigieron el pronto restablecimiento en el flujo de medicamentos pediátricos oncológicos, así como una disculpa pública por parte de la esposa del Ejecutivo federal.

Señalaron que mientras hoy hay personas que festejan, ellos van a cumplir dos años luchando por los medicamentos para sus hijos.

"Entendemos muy bien que no ostenta cargo público alguno, que no es médico y mucho menos especialista oncológico, pero esta respuesta no es propia de una académica, debería ser más empática y humana en su respuesta hacia las madres y padres que tenemos hijos con cáncer. ¿Tú nos responderías así? Por ello le exigimos que rectifiqué sus palabras y nos brinde una disculpa pública", señalaron en un comunicado.