Tras polémica, Pedro Salmerón causa baja

Ciudad de México.- Pedro Salmerón renunció este sábado a su cargo como director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), tras la polémica que generó su texto "Muerte de Eugenio Garza Sada", difundido en la página oficial de Facebook del instituto, en el que aseguró que "un comando de valientes jóvenes de la Liga Comunista 23 de Septiembre" asesinó al empresario en 1973.

Ese comentario provocó que el Consejo Coordinador Empresarial y políticos como los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, y las senadoras Xóchitl Gálvez y Lilly Téllez, así como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, condenaran lo escrito por el historiador.

Tras la renuncia, la Secretaría de Cultura informó, a través de un comunicado, que su titular, Alejandra Frausto, designó a Felipe Arturo Ávila Espinosa como director del INEHRM y, sin hacer referencia a Salmerón, aseguró que en los últimos meses el instituto "se revitalizó y se encuentra en proceso de transformación para ser de vanguardia en el impulso de la investigación, reflexión y difusión del conocimiento histórico".

En su cuenta de Twitter, Salmerón difundió un texto de cuatro páginas titulado Dictar, censurar, penalizar la investigación histórica, en el que escribió: "Pongo el cargo de director del INEHRM a disposición del Presidente y hago de este texto mi renuncia formal, [se la] presento al Presidente, que con valor y decisión está transformando a México. Al Presidente, no a la derecha de talante fascista".

Sin embargo, una hora después del anuncio de la Secretaría de Cultura sobre el nuevo director, Salmerón aseguró, en Twitter, que su texto no era una renuncia, sino que sólo la había puesto a disposición: "No se adelanten. No he renunciado a la Dirección General del @INEHRM, solamente la he ´puesto sobre la mesa´. Gracias por preguntar", escribió.

Por la tarde, la dependencia confirmó que la salida del historiador es un tema concluido.