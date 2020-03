Tras positivo de Fayad, Salud descarta aplicar prueba a AMLO

La Secretaría de Salud descartó esta noche aplicar la prueba de coronavirus al presidente Andrés Manuel López Obrador, en tanto no presente síntomas, esto luego de que resultara positivo el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien estuvo con el mandatario hace 10 días, en Palacio Nacional.

El subsecretario Hugo López-Gatell señaló en conferencia de prensa que por el momento no será necesario hacer la prueba, por el periodo asintomático en que Fayad se reunió con el Presidente.

Hoy, Fayad desde Twitter informó que pese a que ha dado positivo, se encuentra en cuarentena y sigue trabajando.

Fayad estuvo presente en Palacio Nacional el 18 de marzo pasado, durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador.

En sus redes sociales, el expresidente Felipe Calderón escribió que sería mejor que AMLO se aplique la prueba: "Deseo que el Presidente @lopezobrador_ esté bien y no se haya contagiado, dado su reciente contacto con el gobernador @omarfayad, que tiene #coronavirus. Cualquier especulación sobre la salud del Presidente se resuelve con una prueba que puede ser rápida, mejor saber".