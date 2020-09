Tras reapertura en Tabasco, llaman a no bajar la guardia ante posibles rebrotes

Ante la apertura de museos, tiendas departamentales, cines, iglesias y albercas públicas, el Gobierno de Tabasco hizo un llamado a los tabasqueños para no bajar la guardia para evitar rebrotes del Covid-19, advirtiendo que los establecimientos que no cumplan con las medidas de prevención serán sancionados.

De acuerdo al decreto publicado en el periódico oficial del estado, a partir este lunes 7 de Septiembre pueden abrir el comercio en general, incluyendo las grandes tiendas departamentales en un horario de 10:00 de la mañana a 19:00 horas pero se abstendrán de realizar eventos que hagan proclive la aglomeración de personas, tales como venta nocturna, liquidación, gran barata y demás de similar naturaleza.

También ya pueden subir sus cortinas teatros, cines, museos pero con la restricción que solo podrán operar al 30 por ciento de su capacidad de atención al público, siempre que se garantice la sana distancia; con un horario de 11:00 a 20:00 horas; programando sus funciones y exhibiciones de forma escalonada.

En este decreto que entró en vigor este lunes, se establece que albercas, actividades deportivas, clases en grupos, gimnasios podrán operar previa cita al 30 por ciento de su capacidad de atención al público, siempre que se garantice la sana distancia; y también deberán programar sus actividades de forma escalonada.

En tanto que las iglesias y templos religiosos solo podrán abrir de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche, teniendo como máximo 100 personas dentro de cada centro, garantizando siempre la sana distancia.

Ante situación, el gobernador Adán Augusto López Hernández llamó a los ciudadanos y empresarios a que actúen de manera responsable y apliquen las medidas de prevención y sanitarias establecidas para el color naranja del semáforo epidemiológico o de lo contrario podrán ser sancionados.

"Lo más importante que sigamos conservando las medidas sanitarias, que usemos el cubrebocas, que usemos el gel, lavado constante de las manos, que cuidemos a nuestros adultos mayores porque si bien hemos logrado estabilizar el crecimiento del virus", aseveró.

López Hernández dijo que no cuidarse se corre el riesgo de un rebrote como está ocurriendo en países de Europa, por lo que pidió cuidar la sana distancia y respetar la ley.

"Las autoridades sanitarias han estado muy al pendiente que se cumpla con el proceso y seguirán haciéndolo. Yo invito por ejemplo a que evitemos que se cierre o se clausuren los establecimientos porque no cumplen con las formas, o que no tiene las medidas de prevención", concluyó.