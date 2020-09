Tras reapertura, visitantes abarrotan y hacen filas para ir a playas

En el primer de semana de la reapertura de playas en La Paz, Baja California Sur, cientos de ciudadanos se volcaron y hasta madrugaron para poder alcanzar un lugar, sobre todo en las dos más concurridas. Decenas de vehículos comenzaron su arribo a la zona de Balandra y Tecolote, incluso desde las seis de la mañana.

Una fila de automóviles invadiendo ambos carriles advertía desde varios kilómetros atrás que la decisión de abrir de nueva cuenta las playas en esta capital fue bien recibida por un amplio sector de la población, pese a que BCS registra una tasa alta de contagios activos estimados de Covid, de hecho, junto con la Ciudad de México, la tasa es de 70 por cada cien mil habitantes.

Decenas de familias llegaron temprano para apartar un lugar y poder ingresar en el horario establecido, de 11:00 a 20:00 horas. Algunas familias intentaron conseguir un lugar y no pudieron, así que lo intentaron el sábado y otros el domingo, según platicaron.

José Luis Cota y su familia ya no pudieron ni llegar al último punto de vigilancia para acceder a la playa famosa Balandra, calificada como área natural protegida, donde solo se permite ingresar a 120 personas. "A ver si tenemos mejor suerte el próximo fin de semana", expresó.

La mesa de seguridad en salud determinó a partir del 1 de septiembre la apertura gradual de las playas de este destino turístico. Nueve en total, seis de ellas en la capital y tres en delegaciones. Se trata de las playas El Coromuel, La Concha, El Tesoro, Pichilingue, El Tecolote y Balandra, así como La Ventana, Los Barriles y Cerritos.

El secretario estatal de Salud, Víctor George Flores, informó que vigilarán el respeto al aforo permitido del 30 por ciento, y el cumplimiento de protocolos de bioseguridad de parte de prestadores de servicios de la zona de playas.

EL UNIVERSAL constató la instalación de filtros de seguridad en diversos puntos de la carretera escénica que conduce a la zona de playas, en donde el Ayuntamiento de La Paz instaló operativos con policías y elementos de Protección Civil, así como de Zona Federal Marítimo Terrestre.

Edgar Vindo Vazquez, director municipal de Protección Civil, señaló que apenas al iniciar el horario de apertura, las playas ya estaban con el aforo permitido del 30 por ciento, por lo que con altavoces regresaban a los automovilistas que intentaban llegar.

"Mucha gente se aproximó desde muy temprano y algunos más buscan regresar por la tarde por si se desocupan, pero no será permitido para tener un mejor control y para poder hacer la limpieza. Al llegar a su aforo máximo, aunque se vayan retirando nadie más ingresará", expuso.

Susana Rubio Lucero, titular de Zofemat La Paz, estimó que hacia el mediodía de este domingo unos 700 vehículos buscaban ingresar a estas dos playas, las más concurridas; sin embargo, solo se permitió el acceso a 400 personas en El Tecolote y 120 en Balandra.

Este domingo las redes sociales reaccionaron también, pues muchos usuarios criticaron el interés tan amplio de residentes de acudir a los balnearios de La Paz que tuvo que ser controlado con filtros de seguridad.

Autoridades municipales estimaron que más del 60 por ciento de los asistentes a las playas eran residentes del estado.

Al anunciar la reapertura de playas, integrantes del Comité Estatal de Seguridad en Salud pidieron a la población "cautela" y respetar los protocolos de seguridad. Indicaron que el estado registra tres semanas con reducción de casos, pero pidieron "prudencia" a los residentes y turistas.

BCS suma 8 mil 112 casos acumulados de Covid, de los cuales 987 permanecen activos, 6 mil 699 se han recuperado, y suma 426 defunciones. Reporta un total de 136 pacientes hospitalizados.