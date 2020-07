Tras reapertura, visitantes generan 19 toneladas de basura en playas de Mazatlán

En el primer día de la reapertura de la industria turística en el estado, en las playas de Mazatlán, donde se tuvo cuatro mil 300 visitantes, estos generaron más de diecinueve toneladas de basura y desechos, sin su recolección en los contenedores que se ubican en estas zonas de esparcimiento.

Solo en las zonas más antiguas del puerto en Olas Altas, avenida del Mar y Gaviotas tuvieron que ser recolectados cucharas, envases de plástico y de vidrio, platos y vasos desechables que fueron abandonados en la arena por los bañistas.

El pasado miércoles primero de julio, hoteles, restaurantes y negocios vinculados a la actividad turística, así como los 22 kilómetros de playas de Mazatlán fueron reabiertos, lo que atrajo a cuatro mil 300 visitantes a la arena y mar de la perla del Pacífico.

Lourdes San Juan Gallardo, directora de Ecología del municipio, dijo que es inadmisible la actitud de los ciudadanos de no apegarse a las normas anti contaminantes, puesto que estos en el primer día que se abrió las playas, las saturaron de basura.

Señaló que pese a que se cuenta con contenedores, para que los bañistas al retirarse junten sus desechos y los coloquen en estos para que el personal de Aseo y Limpia acuda a recogerla, no se apegaron a esta normatividad.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel divulgó que las playas de Mazatlán se vuelven a ensuciar, en el primer día de reapertura turística se retiraron 18 toneladas del malecón, sin incluir la basura que quedó regada en áreas de playas.

La Administración de Operación de Playas del puerto registró un total de cuatro mil 300 bañistas que asistieron a las playas, sobre todo a las que se ubican en Olas Altas, la zona Dorada y la sección de hoteles, sin registrarse aglomeraciones.

Dio a conocer que los hoteles iniciaron la recepción de sus primeros huéspedes, los cuales con anticipación solicitaron sus reservaciones para disfrutar del periodo de verano, con la aplicación de los protocolos de salud que se han establecido para cada giro.

El ayuntamiento de Mazatlán estableció que los grupos musicales aún no tienen permiso para ofrecer sus servicios a los turistas en la zona del malecón, ni otros puntos del puerto, en virtud que esto genera aglomeraciones y un riesgo de salud.

Sobre los vendedores ambulantes y de frutas que gozan de permisos en la zona federal de playas, estos deben portar cubrebocas y guantes y deben trabajar en forma individual para no saturar los puntos.

El Secretario de Turismo del Estado, Oscar Pérez Barros dio a conocer que una línea área abrió 20 mil espacios en sus vueltos que conectan a Sinaloa con las ciudades más importantes del país, con una tarifa promocional de $798 pesos viaje sencillo.

Apuntó que esta línea, operará este mes con siete rutas nacionales desde Culiacán a la Ciudad de México, Guadalajara, Mexicali, y Tijuana; así como en la ruta Los Mochis, Tijuana y desde Mazatlán, con la Ciudad de México y Tijuana.