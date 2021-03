Tras rebasar los 200 mil muertos por covid, López-Gatell acusa a medios de tener una afición por los números "redondos"

Al rebasarse las 200 mil muertes por Covid-19 en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, acusó a los medios de comunicación de tener una afición por los números "redondos" y de concentrarse en el lado más triste de la epidemia.

En conferencia de prensa, luego de que se dio a conocer que México suma 200 mil 211 defunciones a causa del coronavirus, afirmó que los medios que informen sobre el tema representan a grupos de interés que están en contra de los cambios de la Cuarta Transformación.

"Sí veo [el encabezado] mañana en varios periódicos de circulación nacional, lo digo con base en la experiencia, porque lo vemos, porque cuando llegamos a 30 mil lo pusieron... cuando llegamos a 50 mil lo pusieron... cuando llegamos a 100 mil lo pusieron. No sería de extrañar que [lo pusieran al llegar] a 200 mil. Parece que hay una afición por los números redondos. Cada vez que se completa una cifra, les gusta ponerlo".

El funcionario mencionó que los medios de comunicación usan el dolor de las familias e incluso actúan como "voceros" de quienes han perdido a un ser querido por Covid-19.

"Ha habido en estos medios y en varios otros de televisión, de radio, esta afición por concentrarse en el lado más triste de la epidemia. Se entiende que es por varias razones, desde luego la posibilidad de tener más ganancias, aumentar la rentabilidad de los periódicos, que suban las acciones, el aspecto comercial, pero también es usar el duelo, el dolor y la tristeza de las personas.

"Pareciera como que fueran sus representantes, no estoy seguro que 200 mil familias le hayan conferido esta capacidad a los medios".

En cuanto a la vacunación, dijo que ayer se aplicaron 95 mil 538 dosis contra el coronavirus y que, a la fecha, se ha inmunizado a 6 millones 243 mil 886 mexicanos. Por otro lado, informó que se modificará la estrategia de vacunación contra el virus en México, por lo que se dejará de inmunizar a docentes para vacunar a adultos mayores radicados en las zonas urbanas del país.

"Estamos haciendo un cambio en la táctica. ¿Cuánto va a durar?, lo necesario para proteger a la gente, empezando por las zonas urbanas densas que tengan la mayor probabilidad de rebrote".

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se reforzará el Plan Nacional de Vacunación contra el virus para inmunizar a los 15 millones de adultos mayores y no a maestros al mismo tiempo, como se había planeado.