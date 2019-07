Tras renuncia a Hacienda, Urzúa consigue trabajo en el Tec

A sólo dos días de renunciar como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa consiguió trabajo.

El ahora exfuncionario regresó como docente al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), de donde era profesor titular.

"Bienvenido a casa, querido profesor", escribió Alejandro Poiré, de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM, quien también fue parte del gobierno de Felipe Calderón y actualmente es decano en esa institución.

Urzúa impartirá clases en la nueva sede de Mixcoac, según lo que informó Poiré.

La renuncia de Urzúa a la 4T provocó un leve incremento momentáneo en el precio del dólar al menudeo, pero sobre todo, múltiples reacciones políticas. Entre las razones sobre su renuncia, Urzúa explicó que hubo muchas discrepancias y acusó que en esta administración se han tomado decisiones sin ningún sustento.

"Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea ésta de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco", ponderó.

Señaló que tampoco estuvo de acuerdo con la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública.

Acusó que esto fue motivado por "personajes" influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Esas fueron las causas que Urzúa mencionó por las que se vio obligado a renunciar a un año del triunfo de AMLO.

El exsecretario de Hacienda puede trabajar en la Inversión Privada, ya que falta que la Cámara de Diputados haga las modificaciones a la ley de Austeridad, la cual no tiene fecha para aprobación.