Tras renunciar al PAN, senadora acusa corrupción de la dirigencia

La senadora Martha Márquez Alvarado informó que renuncia a 18 años de militancia en el PAN y acusó a la dirigencia que encabeza Marko Cortés de una "actitud tibia" ante la crisis que atraviesa el país y subrayó que el partido no merece estar dirigido por "corruptos y por quienes privilegian intereses fácticos".

En rueda de prensa afuera de la sede nacional del PAN, dijo que entregó una carta a Marko Cortés, en donde de manera formal "a partir de hoy renuncio a mi militancia de 18 años y por consecuencia a mi cargo en el Consejo Nacional y en el Consejo Estatal de Aguascalientes", así como al grupo parlamentario del PAN en el Senado por lo que por el momento se mantendrá como senadora independiente.

Acusó violencia política al interior del CEN del PAN y dijo que Marko Cortés "hizo trampa para quedarse" con la dirigencia nacional y se desprecia a los grandes líderes de Acción Nacional quienes dijo "están coptados, amenazados, no tomados en cuenta".

Reprochó al líder nacional del PAN que ha tenido conocimiento de actos de corrupción de un gobierno emanado del partido "y tu dirigencia no ha hecho nada para su aclaración, ni denunciarlo, ni solucionarlo".

Con lágrimas y la voz quebrada, subrayó que no será "cómplice de la corrupción y de una dirigencia que no está pensando en los mexicanos, lo cual es muy grave. Un PAN que no hace nada" ante el saqueo de las arcas de los gobiernos estatal y municipal de Aguascalientes.

Exhorta a levantar la voz contra dirigencia nacional

Exhortó a los panistas del país a no permanecer en silencio, a levantar la voz en contra de una dirigencia que ha perdido la brújula para rescatar a un país que navega a la deriva.

"Se perdió la esencia, no se defiende a la familia", dijo la senadora por Aguascalientes quien dijo que ese partido "no merece estar dirigido por corruptos y por quienes privilegian intereses fácticos", dijo la senadora Martha Márquez Alvarado.

Lamentó la tibieza de la dirigencia del PAN ante la crisis que vive el país en diversos sectores como el de la salud.

Dijo que el PAN solapa la corrupción incluso de gobiernos panistas y privilegia a los amigos de quienes conforman el Comité Ejecutivo Nacional.

Cuestionada si buscará ser candidata al gobierno de Aguascalientes por algún otro partido, dijo que ella seguirá luchando para defender a las familias de ese estado, "porque para eso también soy senadora. Sé que se lo debó a Acción Nacional".

La ahora senadora sin partido, apuntó pero no "no llegué al Senado para callarme la corrupción de panistas, para ser cómplice del daño que están haciendo a las arcas del municipio de Aguascalientes y del estado".

Con la renuncia de Martha Márquez a la bancada del PAN en el Senado suman tres la dimisiones en menos de dos meses.

La víspera lo hizo Judith Fabiola Vázquez Saut y hace poco más de un mes Gustavo Madero. La fracción parlamentaria se quedaría con 22 legisladores.