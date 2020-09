Tras salida a Conago, Alianza Federalista fortalecerá a estados: Silvano Aureoles

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció que como Alianza, el bloque de 10 mandatarios estatales fortalecerá la defensa del federalismo y soberanía de los estados.

Señaló que ese trabajo lo harán siempre desde la pluralidad, desde el diálogo y desde la unidad.

El mandatario michoacano, destacó que los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista y que este lunes renunciaron a la Conago, representan una población de casi 40 millones de mexicanos y mexicanas.

Acusó que hoy México despertó con la catastrófica cifra de 67 mil 558 muertes por coronavirus. Pero también, dijo, amaneció sin el diálogo necesario entre el Gobierno de México y los gobiernos de las entidades federativas para enfrentar esta crisis humanitaria.

Consideró que un desafío de estas dimensiones no puede enfrentarse en solitario y que ese es el motivo que los hizo agruparse en esta alianza.

Enfatizó que esa alianza tiene como fortalezas su pluralidad, deseo de diálogo y unidad, actitudes muy alejadas del discurso de polarización que se ha agudizado en el país.

Recordó que juntos, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Durango y Aguascalientes, recaudan más de 1 billón de pesos cada año; es decir, 25 de cada 100 pesos de los impuestos de todo el país.

"Igualmente, aportamos 35 % del PIB (Producto Interno Bruto) nacional; es decir, producimos más de una tercera parte de toda la riqueza que se genera en México", dijo.

Silvano Aureoles expuso que con todo esto y ante este escenario de crisis, es fundamental que los gobernadores definan el papel y la responsabilidad que tienen en el destino del país y que el espacio natural e histórico para ello debió ser la Conago.

Sin embargo, lamentó, la Conago solamente mostró su caducidad como un mecanismo real de interlocución y diálogo efectivo entre el presidente y los gobernadores. Reiteró que la Conago ya perdió esa oportunidad histórica y se quedó adormecida.

Aclaró que la salida de los 10 mandatarios de la Conago no representa un conflicto entre los mandatarios. "Representa reconocer la caducidad de una agrupación que tuvo como objetivo fortalecer desde ese espacio a los gobiernos locales", sostuvo.

Aureoles Conejo reiteró que por ello "como alianza, seguiremos fortaleciendo nuestro trabajo para defender el federalismo y la soberanía de los estados". Y además "lo haremos siempre desde la pluralidad, desde el diálogo y desde la unidad", señaló enfático el mandatario michoacano.

Además, Silvano Aureoles enumeró una serie de acciones y objetivos que buscará la Alianza Federalista:

* Continuar reforzando la capacidad diagnóstica y detección oportuna, así como el fortalecimiento de las instituciones de salud.

* En el tema económico: la creación de una agencia de Promoción, a través de la cual se organizará una agenda para llevar a cabo eventos conjuntos para la atracción de inversión a las regiones.

* Organizar las reuniones tanto en la Ciudad de México como en el extranjero y se contará con una plataforma tecnológica en la cual estará la información disponible de las diferentes entidades.

* Incorporar como uno de los temas esenciales la agenda energética nacional, donde se exhorta para que haya una soberanía energética que permita contar con energías y combustibles más accesibles para un crecimiento sustentable y equilibrado en todo el país, realizando las inversiones necesarias que permitan que no exista un desabasto de energía en todas las regiones de México.

* Hacer llegar un exhorto respetuoso, pero enérgico a la Secretaría de Economía del Gobierno de la República para que libere los recursos ya comprometidos de proyectos autorizados en el Fondo Minero.

* En cuanto al Fondo Mixto de CONACYT, acordaron hacer llegar un exhorto para que se resuelva la entrega de los recursos que están pendientes.

* Elaborar una propuesta de protocolo con criterios técnicos educativos para un regreso a clases que considere distintas modalidades e integre, entre ellas el elemento presencial, cuando así sea conveniente.