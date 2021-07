Tras secuestro de alcalde electo, renuncia planilla ganadora del PES

En Penjamillo, Michoacán, la síndico y cuatro regidores más de la planilla ganadora en las elecciones pasadas renunciaron a su cargo por amenazas del crimen organizado, así como por la privación ilegal de la libertad del alcalde electo, Gilberto Mejía Salgado.

Mejía Salgado fue interceptado por sujetos armados el pasado martes afuera de un negocio de su propiedad, ubicado en el centro de Penjamillo.

La camioneta a la que fue subida a la fuerza el alcalde electo, fue localizada –siniestrada-en el municipio vecino de Villa Jiménez, sin que se sepa algo de la víctima.

Eder López García, dirigente en Michoacán del Partido Encuentro Social, informó que el documento de renuncia fue entregado al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM).

El líder partidista dijo que se trata de un hecho sin precedentes en la historia político electoral de la entidad.

"En el que se estipula la renuncia al cargo por el cual fueron electos los integrantes de la planilla en el municipio de Penjamillo".

Recordó que el pasado 10 de junio –un día después de la elección- fue asesinado un integrante del equipo de campaña: el exalcalde de Penjamillo, José Leyva.

Un día antes, dijo, desapareció otro compañero de ellos, "y hace dos días la desaparición de nuestro alcalde electo, Gilberto Mejía. Después de esto, todavía hubo una amenaza más intimidatorias a otro integrante de la planilla".

López García dijo que por ello decidieron entregar el documento de renuncia con carácter de irrevocable, en busca de dos objetivos principales.

"Primero, el tratar de que a través de este acto se sensibilice el escenario y (los captores), pudiesen entregarnos de vuelta y con vida a nuestro alcalde electo".

"Y la otra, buscando también proteger a los otros integrantes de la planilla y del equipo de trabajo que está operando en el municipio de Penjamillo y a sus familias", precisó.

Especificó que la renuncia es de cinco integrantes más de la planilla, entre ellos, la síndico y cuatro regidores más electos.

Tras la renuncia de la planilla electa, Eder López expuso que todavía está en el aire lo que vaya a ocurrir con el próximo gobierno municipal de Penjamillo.

Dijo desconocer que vaya a pasar, ya que es un escenario inédito, donde no hay un solo registro en la entidad, de que haya renunciado toda una planilla electa.

Explicó que al ser un escenario nuevo y tras revisar las leyes, no es un tema directamente vinculatorio al Instituto Electoral o al Congreso del Estado.

Por ello insistió que van a remitir el documento directamente al Tribunal Electoral del Estado, que es quien valida la elección, para que tomen una determinación.

"Y los escenarios son diversos: desde repetir las elecciones, hasta nombrar a través del Congreso del Estado una administración provisional, extender la prórroga del mandato actual o definitivamente nombrar nueva administración", enumeró.

El dirigente adelantó que en caso de que haya una nueva elección, el PES ya no participará por motivos de seguridad.

Triunfo del PES en Michoacán. El Partido Encuentro Solidario obtuvo el triunfo electoral el pasado 6 de junio en ocho municipios y 13 regidurías en otros municipios, a parte de los de las planillas ganadoras.

Además que obtuvo una diputación local por la vía de representación proporcional.

En el caso de Penjamillo, Gilberto Mejía Salgado ganó la elección del pasado 6 de junio, con tan solo 83 votos arriba de Paulina Marlene Herrera González, la candidata común de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).