Tras semáforo naranja, repunta Covid en CDMX

Las cifras de las autoridades federales y capitalinas sobre la evolución de la pandemia del coronavirus en la Ciudad de México no concuerdan.

El lunes pasado, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aseguró que la Ciudad de México se encuentra entre las seis entidades que se acercan al punto cero de crecimiento; sin embargo, este martes la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su preocupación porque en los últimos días se registró un "pequeño" repunte en el número de hospitalizaciones generales.

En su tradicional conferencia de prensa vespertina, un día antes, López-Gatell destacó que "en la Ciudad de México empezó un decrecimiento, en Sinaloa, Chiapas, Baja California, Michoacán, Estado de México, son los que tengo en este momento a la memoria. Seis estados que tienen reducción de la epidemia y dos de ellos representan más de 35% de ésta en su conjunto".

En contraparte, Sheinbaum Pardo precisó que "para el lunes de esta semana tuvimos un ligero incremento, igual digamos del sábado y domingo, con un [pequeño aumento] hacia el lunes y estamos evaluando durante toda la semana para ver cuál es el comportamiento.

"[Esto se dio] en cinco hospitales y estamos haciendo un análisis particular, pero es de llamar la atención que hay un ligero incremento en los últimos dos días", dijo.

Según el informe diario de casos Covid-19 en la Ciudad de México, el pasado el sábado 18 de julio se registraron 2 mil 497 hospitalizaciones generales, mientras que el domingo fueron 2 mil 546 y el lunes, 2 mil 587 personas no intubadas.

Del 14 al 18 de julio de la semana pasada hubo una disminución de 100 personas hospitalizadas, el día 14 se registraron 2 mil 640 hospitalizados generales; el 15, 2 mil 609; el 16, 2 mil 572, y el 17, 2 mil 551.

Por otro lado, las personas intubadas por alguna complicación respiratoria debido al virus se han mantenido en 808 en promedio; sólo han salido de esa situación 18 ese periodo de tiempo.

Cabe mencionar que el viernes pasado se registraron 813 personas en una situación crítica y el sábado bajó a 798; sin embargo, hubo un repunte de casos este domingo, con 804 enfermos con respirador, situación que bajó ayer a 801.

El número de confirmados con coronavirus en la Ciudad de México del 15 al 20 de julio fue de 3 mil 857 nuevos casos, con un acumulado de 63 mil 527 capitalinos que han sido portadores del virus.

Destacan que el día 15 se registraron 59 mil 670; el 16, 60 mil 474; el 17, 61 mil 351; el 18, 62 mil 76; el 19, 62 mil 789, y el 20, 63 mil 527.

Mientras tanto, en seis días se registraron 343 nuevos fallecimientos confirmados con Covid-19, con un acumulado de 8 mil 253.

Entre el 16 y 17 de julio se registraron tan sólo 93 muertes confirmadas por este padecimiento.

Sobre los resultados del análisis de la Comisión Científico Técnica para el Análisis de la Mortalidad por Covid-19, Sheinbaum Pardo comentó que ha sostenido reuniones con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y en los próximos días darán a conocer los resultados de la evaluación de las muertes reportadas en el Registro Civil local.

"Tiene que ver con esto que se llama el exceso de muertes por el caso de Covid-19 que están [asentadas] por el Registro Civil en la [capital de la República]. Cuántas personas mueren en la Ciudad de México, cuántos fallecieron los años anteriores durante estos meses y cuántos decesos hubo durante los meses de la pandemia, particularmente los meses en donde tuvimos un mayor impacto en la pandemia", detalló titular del Ejecutivo local.