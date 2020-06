Tras sismo de 7.5, hospitales Covid del Edomex no reportan daños

El sismo de magnitud 7.5 se sintió prácticamente en los 125 municipios mexiquenses, donde pese a lo intenso del movimiento telúrico no propició la evacuación de ninguno de los 25 hospitales que atienden pacientes Covid-19, informó Luis Felipe Puente Espinoza, titular de Protección Civil del Estado de México.

En el Estado de México hay 25 hospitales que atienden a personas que resultaron positivas a coronavirus, donde están hospitalizados mil 599 personas con SARS-CoV2, de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud mexiquense, donde personal y pacientes sintieron la intensidad del sismo.

En territorio mexiquense se revisaron ya las unidades hospitalarias y no hay reporte de daños; tampoco se registró deslizamiento de laderas ni afectación de vidas humanas en los 125 municipios, puntualizó Luis Felipe Puente.

El gobernador Alfredo Del mazo Maza en el momento del sismo estaba en una videoconferencia con el sector Salud y se activaron los protocolos de evacuación, aunque era una videoconferencia donde fue informado de que no había daños en la entidad, indicó el titular de Protección Civil.

En esta emergencia por el sismo, mucha gente salió sin cubrebocas, por lo que Luis Felipe Puente pidió a la población estar atenta, ante el eventual registro de réplicas.