Tras superar Covid, AMLO retoma giras con nueva visita a Oaxaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que retomará sus giras de trabajo tras casi dos semanas de permanecer en aislamiento tras dar positivo a Covid-19. El primer estado que visitará será Oaxaca, el próximo fin de semana.

En su regreso a las conferencias matutinas, que durante su ausencia encabezó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el mandatario confirmó que luego de superar la enfermedad, participará mañana en la ceremonia del Día de la Lealtad, posteriormente participará en la inauguración de la Base Aérea Militar en el aeropuerto Felipe Ángeles y el próximo fin de semana comenzará una nueva gira en Oaxaca.

Lo anterior, agregó porque el próximo domingo iniciarán formalmente las conmemoraciones de los 200 años de la Consumación de la Independencia.

"El día domingo, el 14 de febrero, iniciamos las conmemoraciones por los 200 años de la Independencia nacional, en Cuilápam, donde asesinaron a Vicente Guerrero, entonces voy a estar ahí", señaló el Presidente tras explicar que tienen que continuar los programas de Bienestar y las acciones de su gobierno, mismas que no pueden detenerse pese a que se contagió del virus.

Esta será la visita número 21 que López Obrador realice a Oaxaca, luego de que el pasado mes de diciembre recorrió municipios de la Mixteca y la Sierra Sur para inaugurar obras del programa de pavimentación de caminos a cabeceras de municipios indígenas.

Aunque aún no se confirmaba la visita del Presidente, desde hace algunos días en Cuilápam de Guerrero, donde estuvo preso y fue fusilado dicho héroe de la Independencia, comenzaron los preparativos para tal evento conmemorativo.

El edil Diego de la Cruz (Morena) informó que aunque no se había confirmado la visita presidencial, se realizó una reunión con representantes del gobierno estatal y federal para definir el

protocolos de la ceremonia que se realiza año con año en el exconvento, y que incluye la participación de las fuerzas y del gobernador Alejandro Murat, así como una guardia de honor y la entrega de una ofrenda floral ante el monumento a Guerrero.