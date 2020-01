Tras tiroteo en colegio, aplicarán "Mochila Segura" en Coahuila

Para evitar más tragedias como la del viernes 10 de enero pasado en Colegio Cervantes de Torreón, la Secretaría de Educación en Coahuila aplicará de forma obligatoria el Operativo "Mochila Segura" en más de 5 mil 200 escuelas públicas y privadas de educación básica.

Será en planteles de preescolar, primaria y secundaria, en los 38 municipios, son más 4 mil 200 públicas y unas 1,000 particulares

"Y esperemos a ver en que queda esta polémica dentro de la acción constitucional o no", declaró el gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís.

Después de presidir la Primera Reunión del Consejo de Seguridad del 2020, el mandatario habló de una serie de acciones preventivas que van a tomar luego de que en Torreón un niño de 11 años mató a su maestra, hirió a varios alumnos y un maestro y después de suicidó.

"Mi opinión muy personal --apuntó-- es que Mochila Segura no es algo que nos va a dar la certeza de que no suceda algo como lo que pasó, esto es multifactorial y tenemos que atender a las familias desde su seno".

Por eso dijo que buscarán la manera de que las madres y los padres de familia puedan tener una coordinación con los hijos y a través de distintos programas:

"Vamos a establecer lazos que nos permitan llegar a las familias y que de alguna forma, se pueda detectar a tiempo este tipo de cosas".

Reiteró que la mayoría de las escuelas tuvieron la oportunidad de tener el operativo, pero no era general, era aleatorio.

Sin embargo, en los colegios particulares o privados algunos no permitieron que se aplicara o se opusieron porque los padres de familia no estaban de acuerdo.

En cambio fue obligatorio en las más de 4 mil escuelas públicas y de manera "intermitente y preventivo" en las particulares en arriba de más de 5 mil 200 escuelas de todo el sistema educativo estatal.

Aclaró que en unas no se hizo y en otras ya lo hacían los maestros con los padres de familia como parte de una rutina.

Destacó que, para su sorpresa en algunos municipios como Saltillo y Monclova los alcaldes tomaron la iniciativa.

Además el Operativo Mochila ha servido en un nivel preventivo, porque han detectado armas blancas y dosis de droga en algunos alumnos que les ha permitido enderezar el rumbo, comportamiento y la actitud de muchos estudiantes.

Del caso Torreón Riquelme Solís ratificó que: "Las armas calibres 40 y 25 eran propiedad del abuelo y estamos viendo si hubo omisión o como se dejaron al alcance del menor, que creo que todavía hay cosas que pudieran probarse más graves".

Aseguró que no han encontrado registro de que el abuelo o el padre del niño hayan sido policías o miembros del Ejército.

Mencionó que en el cateo encontraron más cosas, no se sabe si el abuelo portaba "charola" de alguna corporación, eso está en investigación y seguirán indagaciones a profundidad.

Verán a que se dedicaba la familia, parece ser que el abuelo, dueño de las armas (que no tenía permiso de utilizar) se reservó el derecho de declarar.

Adelantó que en las próximas horas se definirá la situación jurídica del abuelo y del papá.

Si hubiera entrado al salón

También aseveró que la profesora tuvo una actitud responsable y heroica, porque si el menor hubiera accedido a las aulas esta hubiera sido una tragedia mucho mayor.

Precisó al respecto: "Es verdad que la maestra lo encaró y ahí la mató, pero con el sonido del disparo y la alerta salieron los demás y el niño actuó de la forma que todos conocemos ya públicamente

"En eso no hay ninguna otra cuestión que tengamos que adelantar, en el ámbito familiar si, pueden decir que no era el adecuado para el menor".

De ahí se deriva o podemos entender mucha de la conducta que traía el menor, en la imitación del suceso y sobre todo en el entrenamiento virtual, que sería la palabra correcta, que obtuvo a través de los videojuegos.