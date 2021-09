Tras tormenta, abren calles afectadas en Ecatepec; sin daño por sismo

El 80% de calles y vialidades afectadas por la lluvia registrada la tarde-noche del lunes en Ecatepec han sido reabiertas y brigadas brindan apoyo a los vecinos para la limpieza de viviendas, informaron de manera conjunta el gobierno estatal y municipal.

Pero la lluvia que se presentó la tarde de este martes anegó varios vialidades del territorio local, entre ellas la Vía Morelos y la avenida Central, según constató EL UNIVERSAL en un recorrido durante la tarde del martes.

En la Vía Morelos se registraron concentraciones de agua pluvial a la altura de Santa Clara y Cerro Gordo, lo que complicó la circulación de los vehículos.

El canal de La Cruz aumentó su cauce y la corriente proveniente de la parte alta arrastró basura y algunos de los muebles que se les echaron a perder a los vecinos de la zona de Xalostoc.

En la avenida Central, desde Plaza de Aragón al límite con la alcaldía Gustavo A. Madero se presentaron inundaciones en los carriles centrales y laterales, en algunos tramos los propios vecinos cerraron los carriles laterales por la gran cantidad de líquido que se concentró.

En varios puntos del Circuito Exterior Mexiquense se anegó el agua, por lo que los conductores tuvieron que circular a baja velocidad.

La concesionaria Aleatica no advirtió a los operadores de los automotores sobre las condiciones en las que se encontraba la carretera de peaje en sus dos sentidos, lo que molestó a los choferes porque tuvieron que pagar el peaje normal, no obstante, la pérdida de tiempo que sufrieron.

El gobierno estatal y municipal dieron a conocer que el trabajo coordinado de más de 600 elementos y 100 unidades de respuesta, permitió retirar los materiales arrastrados por la corriente y abatir los niveles del agua para evitar la obstrucción de calles y vialidades, afectaciones a viviendas o el cierre temporal de negocios.

En esas labores participaron cuadrillas de varias dependencias federales, estatales y locales.

Este martes continuó la evaluación de daños y el despliegue operativo de elementos y equipamiento para bajar el nivel del agua en las zonas anegadas, así como realizar limpieza, saneamiento, retiro de material de arrastre, evaluación de daños y análisis de necesidades.

La Secretaría de Salud informó que en el Hospital "José María Rodríguez" se encuentra con un 90% de avance en la limpieza y restablecimiento de los servicios; el centro de salud "Jardines de San Gabriel" labora de forma ordinaria.

El ayuntamiento de Ecatepec dijo que mantendrá en el territorio las brigadas conformadas por trabajadores municipales hasta que se restablezcan totalmente los daños ocasionados por la tormenta.

Sin daños por el sismo de 7.1

Por otra parte, el gobierno de Ecatepec reportó que no se registraron daños en el territorio local por el sismo de esta noche, incluidas las zonas que resultaron afectadas por la tormenta.

En las primeras revisiones que ha realizado la Dirección de Protección Civil y Bomberos, no han encontrado algún desperfecto en las comunidades, ni recibido reportes de los vecinos sobre alguna falla provocada por el movimiento telúrico.

El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem) suspendió el servicio del Mexicable durante el terremoto como medida de prevención para revisar toda la estructura del sistema.

Las 21 alertas sísmicas que están instaladas en comunidades se activaron oportunamente. Personal del ayuntamiento continuará con los recorridos en las colonias en el transcurso de la madrugada del miércoles.