Tras varias horas, indígenas liberan de una horca a morenista de Chiapas que "no cumplió su palabra"

Indígenas del estado mexicano de Chiapas (sureste) retuvieron varias horas y simularon ahorcar a un candidato municipal del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, como medida de presión para que pagara una multa por incumplir la ejecución de obras cuando fue diputado.

Indígenas tzotziles de la comunidad Los Llanos fueron los que prácticamente "le pusieron la soga al cuello" al candidato del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda) a la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas, Juan Salvador Camacho, por incumplimiento de obras.

Aunque el hecho ocurrió el pasado domingo, fue hasta este miércoles cuando el episodio se dio a conocer a través de dos videos que circularon en redes y que fueron tomados con un teléfono.

La tarde del domingo, el candidato y 21 acompañantes llegaron a una cita programada en la comunidad de Los Llanos, a unos 20 minutos de San Cristóbal de Las Casas.

Según fuentes, el exdiputado local llegó con la intención de dar a conocer su propuesta de Gobierno, pero fue retenido por más de cinco horas hasta pagar una multa, que fijaron los pobladores, "por incumplimiento de palabra".

En los videos se aprecia cómo el candidato fue presionado, detenido, descalzado y amarrado por una decena de hombres, quienes lo llevaron al pie de un árbol, donde colgaron la soga, situación que le provocó un semblante de preocupación y donde se comprometió a pagar la multa impuesta.

Tras varios minutos con la soga al cuello, el político aceptó pagar la cantidad de dinero que le exigieron y fue hasta ese momento cuando las autoridades de comunidad lo liberaron de la horca.

Después de quitarle la soga, el hombre fue llevado a un salón, mientras se negociaba su liberación y la de su equipo de trabajo.

PROMETIÓ Y NO CUMPLIÓ



Juan Salvador Camacho Velasco



Al final, fue liberado tras pagar una multa de 300 mil pesos

Según versiones de los lugareños, el mismo domingo el detenido pagó los 300.000 pesos (unos 15.000 dólares) y, aunque esa versión fue desmentida por el candidato, en los videos se puede comprobar que hubo diálogo y que se comprometió a entregar dinero a cambio de su liberación.México tendrá las elecciones más grandes de su historia el 6 de junio, cuando 93,5 millones están llamados a votar por los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos.De acuerdo con la consultora Etellekt, durante el proceso electoral 2021, iniciado en septiembre del año pasado, han sido asesinados al menos 80 políticos, 32 de los cuales eran aspirantes o candidatos en los comicios locales.Con esto ya se superó la cifra de 62 políticos asesinados en los comicios intermedios de 2015 y se está en más de la mitad de los 152 muertos de 2018, cuando hubo elecciones presidenciales, legislativas y locales.

Volvería a comer "caldito de gallina" con ellos

Camacho Velasco, dijo que a pesar de las vejaciones que padeció en Los Llanos, no interpondrá ninguna denuncia contra los pobladores tzotziles de esa comunidad, que lo retuvieron nueve horas y simularon que lo ahorcaban el pasado domingo.

Incluso, afirmó que el 30 de mayo regresará al poblado con los integrantes de su planilla "para comer un caldito de gallina de rancho" con quienes lo agraviaron.

Este miércoles fueron difundidas dos videograbaciones en las que se observa cómo los tzotziles lo obligaron a caminar descalzo y le colocaron una soga en el cuello para obligarlo a que pagara cierto monto de dinero.

Horas después en conferencia de prensa, el candidato a la alcaldía narró que llegaron a Los Llanos a las cuatro de la tarde donde se reunió con poco más de 40 hombres, pero al concluir los saludos a las autoridades y lugareños lo retuvieron.

"Me acorralaron y con injurias y descalificaciones me llevaron retenido; decían que no se había aparecido la autoridad y que había mucha necesidad", no obstante que les aclaró que nunca antes había visitado Los Llanos. Ese día, los pobladores le dijeron que en muchos años ningún candidato se había presentado en la comunidad.

"Nos pedían 500 mil pesos"

Juan Salvador relató que antes lo condujeron a una celda comunal, en medio de "mucha violencia como se puede constatar en los videos", luego, abundó, le quitaron los zapatos. Lo llevaron a fuerzas con una soga, "con muchas injurias me volvieron a llevar a la celda".

"Nos pedían 500 mil pesos y les dijimos que no teníamos esa cantidad, que era imposible conseguirla, que estamos en campaña y haciendo un gran esfuerzo por sacarla adelante.

"Continuaron las injurias, los reclamos y me llevaron de regreso a la celda; estuve nueve horas retenido, lo mismo que el cuerpo edilicio y el equipo de campaña, que estuvieron retenidos en la escuela y yo en la celda", detalló Camacho Velasco.

Después de "mucha negociación y concertación" de sus coordinadores de campaña, Fernando Cruz Cantoral y Guillermo Gómez, se estableció un acuerdo para liberarlo, y lo llevaron de regreso al salón de usos múltiples.

Acompañado de integrantes de su planilla, Juan Salvador dijo que estando en dicho salón ofreció a las autoridades y a los lugareños una disculpa pública "por la deuda histórica y la falta de atención que ha existido".

En ese momento también se comprometió a trabajar "de la mano" con ellos " y dar prioridad al desarrollo humano de Los Llanos y de las 94 comunidades del municipio.

Luego de la disculpa se estrecharon las manos y brindaron con posh (aguardiente), según la tradición tzotzil. Ahí mismo se acordó que el candidato volverá a la comunidad a las dos de la tarde del 30 de mayo a compartir sus propuestas de campaña.

Niegan pago por su liberación

En una de las grabaciones se escucha el diálogo donde aceptaba pagar un monto de dinero, sin mencionarse una cantidad específica, incluso, integrantes de su equipo de trabajo dijeron el lunes que el morenista liquidó 300 mil pesos, no obstante el abanderado de Morena afirmó que no hubo ningún pago. Aclaró que tampoco le arrojaron gasolina.

"En principio nos solicitaban dinero, pero al final de cuentas no estuvimos dispuestos a entregarlo. Nos liberaron con bien, no fuimos golpeados, ya no pasó a mayores. Son escenas muy duras, violentas que no podemos pasar inadvertidas, pero no pasó de ahí. Gracias a Dios salimos con bien", manifestó.

El candidato de Morena señaló que aunque las imágenes con la soga al cuello son fuertes, no fue lastimado físicamente. Pidió confiar en las autoridades estatales, y aseguró que no se distraerá, como pretenden "mis adversarios, porque estamos en una campaña muy intensa como para entrar en un proceso legal".

Juan Salvador, hijo del extinto político mexicano Manuel Camacho Solís, comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas en 1994, remató que regresará a los Llanos el 30 de mayo "a comer caldito de gallina de rancho con los pobladores y a transmitirles el mensaje de la auténtica transformación de San Cristóbal de Las Casas".

Puntualizó que confía en las autoridades para que realicen lo que les corresponde por ley, y antepuso la conciliación y el diálogo para lograr la paz social de ese municipio de la región altos de Chiapas.