Tras video viral, Century 21 despide a mujer que insultó a empleados

Luego de que circulara en redes sociales el video de una mujer que insulta a los elementos de seguridad de una tienda de autoservicio en la alcaldía de Azcapotzalco porque no la dejaron ingresar con su hija, al parecer la inmobiliaria Century 21 House Hunters la dio de baja de su empleo.

"Lamentamos con gran pena y decepción lo ocurrido y nos deslindamos totalmente de la conducta inadmisible de esta asesora que a partir de la emisión de este comunicado es dada de baja de nuestras oficinas y de toda la Red.

"Ya que para Century 21 el respeto, la honestidad, la inclusión, la transparencia y el servicio son valores fundamentales no negociables para todos nuestros integrantes", dice un comunicado que la franquicia inmobiliaria publicó en su página de Facebook.

Fue en redes sociales donde identificaron a la mujer con nombre y apellido. También apuntaron que es abogada y hasta hace unos minutos era asesora inmobiliaria.

Century 21 House Hunters aparece en el directorio de franquicias de Century 21, pero no hubo nadie disponible en sus oficinas para confirmar el retiro de la asesora.

La mujer fue apodada "Lady 3 pesos" pues insultó al guardia de seguridad del supermercado diciéndole "naco" y le exigía los 5 pesos del estacionamiento para retirarse.

"Eres un naco. Claro, ganas 3 pesos. Tráeme al gerente (...) Yo soy abogada, traigo ahorita a la Profeco", amenazó cuando le negaron la entrada.

Los protocolos sanitarios en las tiendas de autoservicio indican que no pueden ingresar menores de edad y personas de la tercera edad para no poner en riesgo su salud.

Al final, la mujer se retiró del lugar diciéndole al guardia: "¿Ganas 3 pesitos, verdad? Ve a comer chicharrón en salsa verde a tu casita, jodido".

Hoy en su Sección "Personajes Despreciables"...#lady3pesos que trata mal e insulta al personal de Walmart por hacer cumplir el protocolo

pic.twitter.com/dM6fYd0Hw3 — La Abuela Garcia ®™ (@rthur013) August 28, 2020