Tras video viral, maestra de Nuevo León aclara que sí fue vacunada

Ariana Avalos, maestra de 30 años de la Guardería #3 del IMSS en Nuevo León, aclaró que en ningún momento afirmó que no se le aplicó la vacuna contra Covid-19, lo anterior luego de que se hiciera viral un video donde supuestamente personal de salud no le aplicó la dosis.

A través de un video, la docente afirmó que ella sí grabó el video pero no lo hizo público, ya que sólo lo compartió "con compañeros en un grupo de WhatsApp".

"Aprovecho este espacio que me brindan para aclarar sobre un video que está circulando en las redes, video el cual yo grabé y compartí con mis compañeros en un grupo de WhatsApp. Aclaro que jamás fue la intención de perjudicar a terceros y tampoco en ese video afirmé que no se me había aplicado dicha vacuna".

Avalos señaló que tuvo una reunión con directivos del IMSS y de su sindicato, quienes darán seguimiento a su caso.

"Tuve una pequeña junta con directivos... con los cuales estoy agradecida porque me van a dar seguimiento con unas pruebas de anticuerpos para yo estar más tranquila". Reiteró que su video nunca tuvo la intención de afectar a terceros.

Por último, hizo una invitación para asistir a aplicarse la vacuna contra el Covid-19.

Tras haberse publicado el video de aclaración de la maestra, a través de un comunicado la Oficina de Representación del IMSS de Nuevo León reconoció lo expuesto por la profesora en el material.

En el escrito detalló que en el video difundido en redes sociales no se muestra completo el proceso de aplicación de la vacuna, por lo que no se puede aseverar que el biológico no fue aplicado.

También reiteró que directivos del IMSS en Nuevo León y de la Sección II del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social se reunieron con la profesora para atender su queja, en la que acordaron darle seguimiento para dar certeza a su vacunación.

Al igual que la maestra, el Instituto hizo un llamado a los docentes para que acudan a recibir la vacuna antiCovid.?Maestra denuncia que le pincharon el brazo sin aplicarle la vacuna

Este martes, Ariana Avalos denunció que el personal que debió aplicarle la dosis de vacuna contra Covid-19 sólo le pinchó del brazo; pero no inoculó el líquido que contenía la jeringa.

El incidente que fue videograbado generó polémica en redes sociales, pues hubo quienes consideraron que se trató de un montaje para desacreditar el Plan Nacional de Vacunación, mientras otros responsabilizaron al gobierno federal de "engañar" a la población "como es su costumbre".

Ariana señaló que una vez que supuestamente le habían vacunado pasó al área de observación, por si presentaba alguna reacción adversa, y se percató que no se le había aplicado el fármaco, por lo que fue a reclamar al personal que la había atendido.

Agregó que una persona de la Secretaría Estatal de Salud habló sobre su reclamo con el secretario Manuel de la O Cavazos, y se lo comunicaron vía telefónica.?Que De la O le dijo que sí le habían aplicado la vacuna, y que lo suyo era un montaje, lo cual rechazó.

IMSS investiga el caso

Amalia Becerra Aquino, subdirectora del Hospital Metropolitano de la Secretaría Estatal de Salud, informó que la investigación sobre la denuncia que realizó la maestra en el sentido de que personal de vacunación sólo le pinchó el brazo pero no le inoculó el líquido de la vacuna Cansino se encuentra en manos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que tanto la docente como la profesional de la salud encargada de aplicarle la dosis trabajan en dicha institución.

Llamó a la población a tener confianza en que el proceso de vacunación se realiza de manera segura y efectiva, y agregó que en este caso se puede confirmar o descartar que haya recibido la vacuna; pero habrá que esperar unas semanas para que su organismo genere anticuerpos y tomarle la prueba correspondiente.