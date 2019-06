Tras votación a mano alzada, AMLO cancela Metrobús en La Laguna

Una votación a mano alzada en uno de sus eventos oficiales bastó para que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidiera poner fin a la construcción del Metrobús en La Laguna que abarcaría los municipios de Lerdo y Gómez Palacio.

Durante el evento en la unidad deportiva de Francisco Gómez Palacio, varias personas portaron pancartas en las que se oponen a la construcción del Metrobús, que para este año ya tiene un presupuesto federal autorizado de 450 millones de pesos.

Y para que no haya imposición, el Presidente hizo una consulta a mano alzada: ¿quieren que se construya el Metrobús sí o no? La mayoría de los asistentes optó por el "no".

"Ya no hubo Metrobús", afirmó el Presidente.

Adelantó que se va a poner de acuerdo con el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, para que el dinero que está ya autorizado se destine a obras para abastecer de agua y también para el hospital. "Ya existe el presupuesto, en el caso del Metrobús tiene que ver con lo de Torreón y faltaba Lerdo y Gómez Palacios. Pero si la gente dice no, el pueblo manda", aseveró.