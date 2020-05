Trasladan a reo de penal de Almoloya a hospital por posible Covid

La Secretaría de Seguridad informó que un interno del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, fue trasladado a un hospital por presentar fiebre y tos; sin embargo, no confirmó que se trate de un caso positivo de Covid-19.

Mediante un comunicado informó que, hubo una Persona Privada de la Libertad (PPL), que se mantenía aislada del resto de la población en reclusión, y fue llevada al hospital ya que presentaba fiebre y tos, sin embargo, dado el cerco sanitario instrumentado, no representó en ningún momento un riesgo para los internos ni para el personal penitenciario.

Afirmó que está totalmente garantizada la salud de la población penitenciaria y que no se ha presentado ningún caso de SARS-CoV-2.

La dependencia informó que se han tomado todas las medidas sanitarias en el ingreso y egreso de personas, así como con la sanitización de los distintos espacios que son de uso común desde inicios del pasado mes de marzo.

Por tanto, la Secretaría de Seguridad rechazó categóricamente la información que ha circulado sobre un supuesto brote del virus, "una acción en perjuicio de las familias y de la seguridad de los Centros Penitenciarios".

Informó que las actividades en el penal de Santiaguito se desarrollan con normalidad aplicando los protocolos sanitarios correspondientes.