Trasladan al penal de Barrientos a presunto feminicida de Ana María

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, Méx., septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- Allan Gil, exnovio y presunto feminicida de Ana María Serrano Céspedes, fue detenido por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Ana María, de 18 años de edad, fue asesinada en el interior de su casa el pasado 12 de septiembre, "ella era una niña en la extensión de la palabra maravillosa, quien apenas hace dos meses había logrado entrar a estudiar la carrera de medicina, pues, quería ser cardióloga", afirmó su madre, Ximena Céspedes, quien es abogada, analista política, y presidenta del Comité de Comunicación Interna de Coparmex nacional.José Manuel Restrepo, economista y exministro de Hacienda y Comercio de Colombia, afirmó en sus redes sociales que nunca creyó estar "tan cerca de un acto tan brutal como un feminicidio", al pedir justicia por el feminicidio de su sobrina Ana María Serrano Céspedes, por quien pidió justicia."¡Justicia para Ana María!", exigió este domingo Ximena Céspedes, quien además señaló que el presunto feminicida no solo le quitó a su hija, sino además la libertad, pues, no pueden regresar a su casa, pues, temen por su seguridad."Ana María ya descansa en paz, pero todos aquellos que la conocimos no lo haremos hasta que se haga justicia y se acaben los feminicidios en México", apuntó Ximena Céspedes en sus redes sociales.Autoridades de la Fiscalía mexiquense confirmaron a EL UNIVERSAL la detención de Allan Gil, cuya situación legal se definirá en breve.Allan, de 18 años de edad, fue trasladado al penal de Barrientos, luego de que policías de investigación cumplimentaron una orden de aprehensión. En breve, un juez decidirá su situación jurídica, confirmaron autoridades de la Fiscalía mexiquense.