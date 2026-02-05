Trata de personas crece 45% en el último año

Ciudad de México.- Al cierre de 2025, el delito de trata de personas aumentó 45%, al pasar de 794 en 2024 a mil 150 el año pasado, lo que representa mensualmente 96 víctimas.

A nivel nacional, en 2025 las entidades federativas que concentraron el mayor número de víctimas son: Quintana Roo, 50%; Estado de México, 11%, y Ciudad de México, 7%, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Especialistas en seguridad consideran que la trata de personas es uno de los delitos con la mayor tasa de cifra negra, es decir, hay pocas denuncias.

Armando Rodríguez Luna, especialista en seguridad, inteligencia, prevención y libertad de expresión, explica que los datos que reportan las fiscalías estatales corresponden en esencia a los casos que llegaron al Ministerio Público y se formalizaron como presuntas víctimas registradas en carpetas de investigación iniciadas.

"Ese registro del SESNSP no captura la totalidad del fenómeno, porque existe una cifra negra, hechos delictivos que ocurren, pero sin denuncia, de modo que no quedan asentados en las estadísticas oficiales.

Rodríguez Luna señala que una de las causas del aumento de este delito está relacionado con la presencia del Tren de Aragua, estructura criminal venezolana que ha influido en los últimos dos años para que el tema de la trata de personas se incremente.

Destaca que, según investigaciones de la Comisión Nacional de Búsqueda, bajo la gestión de la anterior comisionada, Karla Quintana Osuna, se planteaba que habían detectado varios casos de desaparición de mujeres relacionado con su inmersión en las redes de trata de personas en Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.