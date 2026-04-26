Tren al AIFA llega con retrasos y sobrecosto
Zumpango, Méx.- Con retrasos y con sobre costos se inaugura la ampliación del Tren Buenavista-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, proyecto ferroviario que inició en el sexenio del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador y que se concluye antes del segundo año de Claudia Sheinbaum.
Se trata de una obra del gobierno federal cuya inversión inicial fue anunciada en 12 mil 479 millones de pesos y que actualmente el costo reportado por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario asciende a más de 23 mil 689 mdp.
El tren será inaugurado hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez y la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Previo a la inauguración se observó a trabajadores ultimando detalles en la estación Buenavista en la CDMX.
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