Trenes de Ferromex ya circulan: AMLO

Luego de que Ferromex, de Grupo México, reportó que por el tránsito de personas migrantes en las vías del tren se detuvo la circulación de 60 ferrocarriles de carga, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que lo que importa son los migrantes.

"Es una decisión que tomó Ferromex. Lo que nos importa no son los trenes, nos importa los migrantes", dijo en su conferencia mañanera de este miércoles 20 de septiembre en Palacio Nacional."Los dueños de los trenes, de manera rara, inusual, sacaron un boletín dando a conocer que iban a parar los trenes, eso ni siquiera cuando los maestros tomaron las vías allá en Michoacán, varios días no sacaron ningún boletín y ahora no sé qué. Son tiempos nuevos, se dicen cosas que antes se callaban", agregó."Después del boletín se echaron a andar los trenes", afirmó.Aseguró que su gobierno trabaja constantemente en el tema migratorio, además que se protege a las personas migrantes.Ferromex de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, reportó que por el tránsito creciente de migrantes en las vías del tren, ha detenido 60 ferrocarriles de carga.La empresa había informado que instrumentó esta medida temporal para evitar accidentes o pérdida de vidas, ante el notable incremento de personas migrantes concentradas en diversas regiones del país y el severo riesgo que representa para la integridad de ellas la utilización de trenes de carga para transportarse.