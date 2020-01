Tres hombres se roban camión lleno de cervezas en CDMX

Los delincuentes no descansaron ni en los últimos minutos de 2019. La tarde del 30 de diciembre, en calles de la colonia Sector Popular, alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, tres hombres se robaron un camión de cervezas, con aproximadamente 600 cajas con bebidas de diferentes presentaciones, así como más de 200 mil pesos.

Los agresores, que tripulaban una motocicleta, le dispararon en la pierna al ayudante del chofer repartidor, luego amagaron al encargado del depósito donde sería entregado producto, así como al conductor de la unidad.

De acuerdo con la carpeta de investigación que se abrió, el robo se registró aproximadamente a las 10:00 horas. Las autoridades no descartan la posibilidad de que los delincuentes sean de la misma colonia. Debido a que los agresores tenían cascos, no fue posible proporcionar información detallada de ellos; sin embargo, autoridades tienen las placas de la motocicleta, por lo que ya es buscada.

De igual manera, revisaron dos cámaras de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las cuales aparentemente captaron el momento en que los agresores escaparon, así como al tercer cómplice, quien a decir de los testimonios, fue el encargado de llevarse el camión y 200 mil pesos. El dinero sería el pago de una tienda al chofer repartidor.

Datos proporcionados por testigos revelaron que posiblemente los delincuentes sean integrantes de una banda que se dedica al robo de camiones de carga que surten a la Central de Abasto (Ceda), pues refieren que serían los únicos que conocen las tiendas de abarrotes y tianguis donde podrían vender cervezas robadas.