Tres municipios de Veracruz prohíben entrada a foráneos por Covid-19

Al menos tres municipios de Veracruz tomaron medidas drásticas (como prohibir el paso de personas foráneas o detener a quienes no guarden cuarentena) para evitar el contagio de coronavirus.

A la par, el municipio turístico de Veracruz cerró el malecón costero para evitar que cientos de personas sigan acudiendo a las playas a "vacacionar".

El número de positivos por Covid-19 en territorio estatal suma los 47, la mayoría de ellos en Boca del Río, Veracruz, 4 Poza Rica, Xalapa, Tlacotalpan.

Además las autoridades reportan tres muertos en los municipios de Tlacotalpan, Emiliano Zapata y Poza Rica.

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, indicó que los municipios no tienen la facultad de declarar el estado de excepción, ya que es facultad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En este escenario, al menos los municipios de Tuxpan, Gutiérrez Zamora y Tecolutla, determinaron restringir el acceso a sus demarcaciones de personas foráneas e incluso detener a sus habitantes que incumplan con la cuarentena.

El alcalde de Gutiérrez Zamora, Wilman Monge Morales, advirtió que los ciudadanos que no acaten las disposiciones de mantenerse en sus hogares para evitar contagios de coronavirus Covid-19 y tengan un comportamiento agresivo serán arrestados durante 12 horas.

Mediante un comunicado, se pidió a la población no salir de casa y no acudir a las playas y a las personas "foráneas" no intentar ingresar al municipio.

"A partir de hoy persona que esté en la calle sin razón justificada y personas foráneas que en el retén tendrán un comportamiento agresivo o quieran ingresar a la fuerza al municipio serán arrestadas 12 horas", señala.

Y a partir de este miércoles, el Ayuntamiento de Tuxpan cerrará los accesos al municipio para evitar la entrada de turistas.

El alcalde, Juan Antonio Aguilar Mancha, indicó que para ello hará uso de la fuerza pública para evitar la propagación del coronavirus Covid-19.

"A partir de mañana (miércoles) he tomado la decisión de cerrar el acceso a nuestra ciudad, apoyado por las fuerzas del orden".

El presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, cerró por tiempo indefinido el boulevard Manuel Ávila Camacho ante el número de personas que se congregan ahí a pesar de las medidas preventivas.

El alcalde además demandó al gobernador Cuitláhuac García el uso de la fuerza pública para detener a quienes no respeten la cuarentena e insistan en acudir a las playas durante este periodo.

Y es que dijo que pese a las medidas tomadas y exhortos a la sociedad para acatar las indicaciones pertinentes muchas personas siguen visitando las áreas turísticas, sin tomar en cuenta la contingencia y poniendo en riesgo al resto de la población.

"Quiero ser muy claro, nosotros como Ayuntamiento no tenemos la facultad de cerrar las playas, es una facultad federal, a pesar de que hemos insistido en su cierre, al día de hoy no hemos tenido respuesta".