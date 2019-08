Tribunal aumenta sanción por documental sobre populismo

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el documental "Populismo en América Latina" fue usado como estrategia para influir en la contienda electoral de 2018, por lo que aseguró se violó el modelo de comunicación política.

Este video relacionó al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador con personajes internacionales "con un enfoque negativo" y se hizo con simulación del ejercicio de libertad de expresión, resolvió el órgano.

Ante esto, ordenó a la Sala Regional Especializada considerar multas al productor y creadores de la serie, así como a la empresa publicitaria, quienes desplegaron esa estrategia propagandística en televisión, además de autobuses.

La denuncia fue promovida por Morena y el PAN. El pasado 5 de julio, esta demanda fue resuelta por la Sala Especializada, donde determinaron que el productor Javier García Mata y Piña Digital, SRL CV contrataron indebidamente tiempos en televisión restringida para difundir publicidad de contenido político-electoral e influir en la equidad en la contienda, y les multó con 350 mil 45.

En su resolución de este miércoles, la Sala Superior analizó la impugnación promovida por el PAN, el cual consideró que se debió sancionar a todos los involucrados y con multas más altas.

Los magistrados confirmaron que se violó el modelo de comunicación política y "se desplegó una estrategia publicitaria en camiones, televisión restringida y abierta en la que se presentaba a López Obrador como el "redentor furioso" y se preguntaba "¿es López Obrador un líder populista?...".

Por ello, revocaron la sentencia de la Sala Regional, en la que se había eximido de responsabilidad a otras empresas.

Se determinó que debe sancionarse también a Grupo T.V. Promo, S.A. de C.V.; T.V. Promo, S.A. de C.V.; Virna Gómez Piña; Alejandro Quintero Íñiguez y Mónica Bolaños Cacho Albarrán,

Asimismo, se resolvió que no son sancionables las televisoras ni medios de comunicación que transmitieron la publicidad, pues desconocían el alcance de la difusión de los promos que les fueron contratados.

Además la Sala Superior ordenó dar vista a la Unidad de Fiscalización del INE; el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) con el fin de que realicen las investigaciones sobre las personas físicas y morales señaladas, pues pudieron haber incurrido en otro tipo de conductas ilegales además de afectar el modelo de comunicación política previsto en la Constitución y que prohíbe la contratación de propaganda político electoral en radio y televisión.

Morena rompe récord en sanciones por opacidad

Este miércoles, Morena fue sancionada por no transparentar datos que por ley deben ser públicos.

Con multas que suman 886 mil 600 pesos, este partido rompió récord en sanciones por opacidad, pues en lo que va del año ya acumula casi 30 procedimientos sancionatorios: incumplir su obligación a publicar en su portal información pública sobre sueldos, gastos, contratos, presupuesto, currículos de candidatos o estructura de la dirigencia.

Según el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Morena ha sido multado ya por casi 20 casos, 11 de ellos también confirmados por sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En sesión de este miércoles, el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso otras 12 nuevas sanciones que suman 886 mil 600 pesos.

En los proyectos de resolución de procedimientos sancionadores, se establece que Morena tuvo desde abril de 2018 para subir a su portal la información que le fue requerida; sin embargo, ocho meses después, se mantenía en incumplimiento.

Entre otros datos que ese partido no ha querido subir a su portal se encuentran la información relativa a los ejercicios 2015, 2016 y 2017, de los dos primeros trimestres de 2018 sobre contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios; aportaciones a campañas y precampañas, correspondientes al periodo 2015 a 2017; e incluso datos sobre sus tiempos en radio y televisión.

También omitió informar sobre estados financieros o la estructura orgánica completa de su dirigencia nacional.

De acuerdo a la Ley de Transparencia, los partidos deben tener en sus portales de internet todos esos datos y actualizarlos. En el caso de Morena, en particular 9 procedimientos que se le abrieron a principios de año y derivaron en multas en abril.

El instituto político argumentó ante el INAI que había sufrido un virus informático que le impidió cargar la información.

Incluso omitió informar datos básicos sobre quienes fueron postulados bajo sus siglas a cargos de elección popular, pues no subió a su página web el currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa.