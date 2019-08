Tribunal de Chihuahua acusa a mujer de robar queso y mantequilla

Edith tiene 27 años de edad, es estudiante de Derecho y tiene tres hijos de los que se hace cargo sola; actualmente el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua (TSJ) la acusa de robo agravado por intentar sustraer una barra de mantequilla y queso amarillo de la cocina del mismo.

Se trata de un caso de acoso laboral histórico y absurdo, señaló el representante legal de la acusada, Gabriel Vidaña, quien destacó que el departamento de Recursos Humanos del Tribunal ha erogado gastos infinitamente superiores al daño que se hubiera causado en el caso de que la acusada lograra sustraer los productos señalados, cuyo valor, dijo, no excede los 60 pesos.

Debido a tal situación, la jueza del caso, Nora Espino, señaló enérgicamente a las partes involucradas por llegar a estas instancias en lugar de mediar o conciliar entre las partes afectadas, toda vez que a la joven mujer se le está dando un trato de delincuente por una falta que ni siquiera llegó a cometerse.

El caso de Edith Romo, auxiliar de intendencia y cocina por un sueldo de 4 mil 800 pesos mensuales, surgió cuando la encargada de la cocina señaló a su jefa directa por acoso y hostigamiento laboral, luego de que la despidieron injustificadamente, hecho que derivó en que el aparato administrativo del Tribunal iniciara una serie de investigaciones en su contra, mismo que a la fecha lleva tres audiencias en el Poder Judicial.

No obstante, pese a que el robo de la barra de mantequilla y queso quedó en grado de tentativa, la parte acusadora se niega a aplicar mecanismos alternativos de solución de conflictos.

De acuerdo a la versión de la parte defensora, la acusación está relacionada con un intento de intimidación hacia la trabajadora, quien se negó a presentar su renuncia tras una solicitud expresa de su jefa directa en la cocina, y es que hasta la fecha no hay evidencia del intento de robo que se le imputa a la acusada.