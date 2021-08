Tribunal Electoral afecta a Morena: Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la "descomposición" por la que atraviesa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es consecuencia de la relación de "complicidades, corrupción y pago de favores" que existe entre los magistrados y el PRIAN.

Recordó que en 2016, "con el voto de legisladores prianistas" el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron que cuatro de los siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF tuvieran una ampliación de su mandato y no pudieran ser renovados en la siguiente administración, hoy encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Se corrompió el Tribunal, pues, sus integrantes obedecen a quienes, de manera ilegal, les ampliaron el plazo como magistrados", aseveró.

Dijo que producto de ese "regalo" que el PRI y el PAN dieron a los magistrados electorales, ahora ellos son sus incondicionales.

"Como pago, los magistrados en diferentes ocasiones han beneficiado a los partidos del viejo régimen -a sus jefes-. Ejemplo de ello es la determinación del TEPJF de arrebatarle a la Coalición Juntos Hacemos Historia el triunfo en tres distritos federales y con ello, entregarle tres curules a la alianza de la corrupción PAN-PRI-PRD", aseveró.

Delgado Carrillo no descartó que los magistrados traten de quitarle a Morena, por lo menos, un par de las gubernaturas que ganó en las pasadas elecciones; "por eso, es necesario renovar por completo al Tribunal Electoral, que se vayan todos".

El dirigente guinda consideró que la disputa interna que enfrentan es por intereses ajenos a la democracia pues "cuando hay motín es que hay pleito por el botín", e insistió en que ello demuestra que la autoridad electoral no está a la altura del pueblo de México ni del momento democrático que estamos viviendo.

"La única manera de que sigamos avanzando en nuestra democracia es que se lleve a cabo una reforma electoral, que renueve las instituciones, termine con las cuotas partidistas y los amiguísimos, pero, sobre todo, que traiga consigo Magistrados y Consejeros honestos e imparciales que estén dispuestos a trabajar para lograr una auténtica democracia" agregó.

El líder morenista, también aseguró que lo que el país necesita son organismos que no estén anclados al régimen del pasado y que dejen de ser un dique de contención a la democracia y, por el contrario, sean una autoridad capaz de resolver con certeza, imparcialidad y transparencia los asuntos pendientes derivados del proceso electoral del pasado 06 de junio.

"El pueblo de México nos ha demostrado una y otra vez que quiere vivir en una auténtica democracia, entonces, necesitamos autoridades comprometidas con este propósito. Por ello, desde Morena seguiremos impulsando reformas que conduzcan a regenerar la vida pública del país y que permitan que la gente participe en las decisiones más importantes de la vida política, porque en una democracia auténtica es el pueblo quien decide, no un grupo de unos cuantos", concluyó.