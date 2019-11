Tribunal Electoral anula elección de dirigencia de Morena por irregularidades en padrón

Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocaron la tarde de este miércoles la convocatoria al III Congreso Nacional de Morena para elegir dirigentes, por lo que se anuló el proceso electivo en curso.

Como adelantó EL UNIVERSAL, el Tribunal determinó que el padrón usado en el proceso electivo carece de certeza, por lo que "no resulta confiable".

Las instancias del partido "no han llevado a cabo el proceso de depuración que ellos mismos se impusieron para que sean incorporadas todas las personas con derecho" a participar en el proceso, se concluyó.

Además "el derecho de auto organización no es ilimitado", pero Morena resolvió, por fuera de lo que marca el estatuto, que el corte del padrón de militantes a participar en el proceso interno sería noviembre de 2017.

Eso contra lo que marca el artículo 24 del estatuto morenista, que establece que el corte es de 30 días antes de los congresos distritales. Estas asambleas iniciaron el 12 de octubre, por lo que el corte debió ser en septiembre de este año.

El proyecto preparado por el magistrado Indalfer Infante Gonzáles fue aprobado con rapidez y sin discusión, en escasos 7 minutos, pero militantes de Morena presentes en la sesión pública protestaron por la presunta intromisión del Tribunal en las decisiones del partido, por lo que se decretó un receso.

"Se ha violentado la autonomía y el derecho del partido", alcanzaron a protestar los militantes de Morena presentes en el salón de plenos, quienes acusaron que privaron intereses políticos externos al partido.

Ante la protesta, el magistrado presidente, Felipe Alfredo Fuentes Barrera ordenó suspender la sesión y en términos de la Ley Orgánica del TEPJF irse a receso.

En la sesión, la Sala Superior resolvió otro asunto y dio por acreditada la militancia del diputado Sergio Gutiérrez --coordinador de la campaña del diputado Mario Delgado a la dirigencia del partido-- quien realizó consulta sobre el carácter de su afiliación a los órganos de Morena y durante meses se le negó una respuesta.

En este caso votaron en contra los magistrados Janine Madeline Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón.

Amagan a magistrados con investigación por anular elección

La aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Bertha Luján, advirtió que se investigará la situación patrimonial de los 7 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pues dejó entrever que reciben "ganancias" por sus sentencias.

Minutos después de que por unanimidad los integrantes del TEPJF anularan este miércoles la elección interna de Morena, Luján Uranga dijo ante militantes de su partido reunidos en las afueras del Tribunal que los magistrados anularon un proceso limpio, por intereses ajenos a la democracia.

Incluso acusó a los militantes de Morena que acudieron al Tribunal de ser "traidores a la 4T" pues con sus impugnaciones permitieron que el Tribunal intervenga en decisiones del partido.

Fue un "históricamente terrible laudo" el del Tribunal, acusó, "lo que están haciendo es echando abajo el padrón, la convocatoria y todo el proceso de elección de Morena, están vulnerando nuestros derechos políticos como militantes del partido".

"La historia los va a juzgar y vamos a empezar por investigar su situación patrimonial", dijo entre gritos de sus seguidores "¡bravo, bravo¡, ¡traidores, traidores¡".

"Vamos a empezar a investigar su situación patrimonial porque ahí es donde están las ganancias, los dineros que reciben por este tipo de actitudes", anticipó.

La expresidenta del Consejo morenista instruyó: "tenemos que levantar las banderas de la autonomía de la independencia de Morena, esperemos que sea un llamado de atención a nuestra militancia para que vean lo que ocurre cuando ponemos en las manos de traidores, porque son unos traidores a la democracia, unos traidores a la 4 T, unos traidores a la patria" lo que impugnaron.

Finalizó: "hay gente de Morena que está metida aquí y le está haciendo el caldo gordo a esta gente y no digamos los adversarios de Morena".