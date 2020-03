Tribunal Electoral confirma a John Ackerman para elegir consejeros

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el doctor en derecho constitucional por la UNAM, John Ackerman, puede formar parte del Comité Técnico de Evaluación que seleccionará a los 4 consejeros electorales que deberán tomar posesión de su encargo en abril próximo.

Con 5 votos a favor, la Sala Superior del Tribunal determinó que Ackerman no forma parte de la directiva del partido Morena, hecho que fue impugnado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC). Los magistrados especificaron que el Instituto se Formación Política de Morena, del cual forma parte Ackerman, no es un órgano de dirección.

En consecuencia, no tiene impedimento para ser integrante del Comité Técnico Evaluador.

La semana pasada, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó un juicio de amparo ante el Juzgado Décimo en Materia Administrativa en contra de la determinación de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, de designar a John Ackerman como integrante del Comité Técnico de Evaluación para el proceso de selección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los legisladores panistas consideraron que Ackerman incumplía con los principios de idoneidad, independencia y objetividad que rigen la función electoral.

En el recurso interpuesto, los legisladores argumentaron que la decisión de la titular de la CNDH no se ajustó a lo estipulado en la convocatoria emitida por el pleno de San Lázaro, consistente en que ninguno de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación debía tener vínculos de dirección partidista.